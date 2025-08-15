吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近期與經紀公司「銀河酷娛」全面決裂，接連在網路上曝光過去遭遇，更在直播中宣布將註銷擁有逾3117萬粉絲的微博帳號，直言微博已經從分享生活的平台，變成「髒不溜秋的地方」，長期飽受惡意造謠與黑熱搜困擾。加上近期的「假助農」風波，更讓她決心與微博說再見。

▲趙露思近日與經紀公司決裂。（圖／翻攝自趙露思微博）

就在趙露思宣布消息後短短3分鐘，曾與她合作《星漢燦爛》並傳出緋聞的吳磊，突然在微博曬出一支自拍影片，配文「我是吳磊，我同意拍照比耶」，並做出標誌性的食指與中指交叉手勢。有CP粉指出，這個「比耶」手勢向來是「吳露可逃」CP的專屬暗號，貼文時間點又緊貼趙露思的直播，被許多CP粉視為「隔空支持」的證據。

▲吳磊新影片引起討論。（圖／翻攝自吳磊微博）

還有粉絲分析，吳磊平時極少主動發文，這次卻在敏感時間點曬出「比耶」影片，不免讓人產生聯想。不過，也有人持保留態度，認為這可能只是單純的巧合，沒有必要過度解讀。過去，趙露思曾透露，與公司鬧翻後，有不少圈內朋友主動表示願意借錢幫她渡過難關，網友也猜測吳磊可能是其中之一。