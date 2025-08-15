楊千霈術後復工「邊打點滴邊化妝」　認心情忐忑：聲音還不順

記者王靖淳／綜合報導

女星楊千霈不久前住院動手術摘除扁桃腺，11日她發文曬出自拍影片向外界報平安，昨（14）日再度露面分享近況以及自己的復工心情。

▲▼楊千霈分享術後近況。

楊千霈透露最近這段時間她專注休養、調整身體狀況，並在化妝時同步打營養點滴，為即將展開的工作做準備。她坦言心情有些忐忑，但也期待能順利回到工作崗位，「這陣子認真休息養好身體，把握化妝時間打營養點滴，有點忐忑不安即將要開工。」

▲▼楊千霈認為一切都會漸入佳境。

楊千霈表示，最近因為剛能慢慢進食，主要以軟嫩的蛋白質如魚肉為主，營養仍有不足，於是她在醫師建議下補充雙胜胺修護細胞，以及維他命C、維他命B等營養素，希望能讓當天的工作順順利利。她也笑說，一邊化妝一邊打點滴的情景，也算是「把握時間化美美」，迎接復工的第一天。

▲楊千霈日前住院動手術。

楊千霈也提到，目前她的聲音狀態還有些不順暢，但她相信一切都會漸入佳境。距離上一次影片更新，她已明顯感受到自己的狀況有進展，並積極練習多講話、練發音，因為現在的共鳴感與以前不同，需要重新適應。最後，楊千霈向大家報平安，表示自己在打完點滴、化好妝後，已準備好專心投入工作，並強調「大家不用擔心，一切很好。」