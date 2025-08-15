ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
BTS師弟團CORTIS驚見神級美少年　高顏值5成員公開、趙雨凡台灣長大

文／妞新聞

防彈少年團（BTS）、TOMORROW X TOGETHER（TXT）的師弟團來啦！即將在8月18日熱騰騰出道的新男團「CORTIS（코르티스）」，由HYBE旗下子公司BIGHIT MUSIC睽違6年打造，在11號搶先釋出的出道序曲〈GO！〉也高速飆破百萬點閱人次，還沒出道就自帶超高關注度、來勢洶洶席捲全球。

5大成員真面目公開

街頭嘻哈美少年「超完顏」

 
 
 
 
CORTIS包含JAMES（趙雨凡）、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON以及KEONHO一共5位成員，終於在近日正式透過官方IG照、MV亮相，〈GO！〉中成員們以清新少年感，搭配嘻哈曲風超圈粉，重點是5位大男孩的顏值都超高，各有特色的帥氣臉蛋堪稱是「帥哥美食店」，讓網友們紛紛讚嘆：「帥哥旁邊還是帥哥」，還有人笑稱顏值很不BIGHIT、更符合「SM娛樂的看臉高標準」。

▲CORTIS成員，由上至下分別為JUHOON、SEONGHYEON、MARTIN、JAMES、KEONHO。（圖／IG@cortis）

隊中除了有韓國加拿大混血的異國顏帥哥MARTIN，另一位疑似也是混血帥哥的「JAMES（趙雨凡）」，不只因為是TRAINEE A公開練習生小有名氣，網友更爆料他「國小、國中都生長在台灣」，猜測可能是台灣混血，而忙內成員「KEONHO」則因為精緻五官、迷人笑容被瘋傳，網友大讚：「有機會問鼎5代神顏！」

CORTIS將走創作型路線，小小年紀就包辦音樂、編舞、影像製作，外貌超神又才華洋溢，預計將會狂圈一大票粉絲，8月18號先推出出道主打歌〈What You Want〉，9月8日公開首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》，先把官方帳號追蹤起來吧！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

BTS師弟團「CORTIS」出道倒數，從顏值到才華都超犯規，亮點介紹一次看！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

Niusnews妞新聞CORTIS코르티스

