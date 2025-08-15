ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許瑋甯兒子滿月了！　彌月禮藏暖心…「小卡片」親曝夫妻顧娃現況

許瑋甯兒子滿月了！親友驚喜收彌月禮　「愛子英文名曝光」

▲許瑋甯與邱澤的兒子日前誕生。（圖／翻攝IG／許瑋甯）

圖文／CTWANT

藝人許瑋甯與邱澤2021年登記結婚，婚後生活極為低調。今年5月間傳出懷孕消息，但兩人始終未對外證實，直到近日演藝圈友人陸續收到彌月禮盒，這對夫妻才首度間接公布迎來新生命的喜訊。許瑋甯14日在社群媒體上簡短發文：「我們均安。」正式對外報喜。

從彌月卡片內容得知，許瑋甯與邱澤迎來的是男寶寶，英文名為「IAN」。卡片上燙金印製著寶寶的小腳丫圖樣，並寫下「IAN BABY 2025．夏」字樣，透露寶寶於今夏平安出生。據了解，寶寶已誕生一段時間，因夫婦倆作風一貫低調，直到彌月禮發出，消息才曝光。

彌月卡片中以溫馨語氣介紹新生兒：「是個小小年紀就有自己想法的孩子，很愛笑，是個美食家。喜歡跟爸爸一起吃飯洗澡，聽媽媽講故事睡覺。初次見面，以後也麻煩大家多多愛護照顧喔。」文句簡短但充滿喜悅，也展現夫妻對孩子的疼愛。

卡片並寫道：「ROY（邱澤英文名）＆ANN（許瑋甯英文名）的IAN寶寶，平安健康地誕生在這個世界上了。」不僅公開寶寶英文名字，也藉由這封卡片與外界分享初為人父母的喜悅。邱澤則透過經紀人表示：「很溫暖，謝謝大家關心。」

據悉，許瑋甯日前剛度過41歲生日，若以寶寶已滿月推算，推估她於生日前後已完成生產並結束坐月子。消息一出，粉絲與圈內好友紛紛送上祝福。

此外，許瑋甯過去曾參與心路基金會的公益活動，此次選用該基金會製作的蛋捲禮盒作為彌月贈禮，也再次展現她關注公益的初心。

