李多慧頂雙馬尾「解放短版水手服」！　S身材曲線全洩引網暴動

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展已超過兩年，憑藉亮眼的外型與精湛的舞蹈功力，在台灣吸引了不少忠實粉絲。常在社群平台分享日常生活的她，近日前往了台東旅遊，並分享了一系列美照，展現完美身材線條，吸引大批網友圍觀。

▲李多慧分享一系列台東旅遊美照，展現完美身材線條。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧昨（13）日在Instagram曬出多張台東旅行美照，畫面中，她將長髮綁成雙馬尾，身上穿著短版水手風制服，露出纖細蠻腰，衣服緊身設計，也凸顯出她窈窕身材曲線。而她的下身則搭配同款的百褶短裙，配上白襪展示出嫩白修長的美腿。這組造型不僅展現青春活力，也讓粉絲大飽眼福。

▲李多慧穿上短版制服，展現青春活力。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧也在文中表示，去台東玩時，被很多人說她像李多慧，笑說「但真的是我本人啦」。接著繼續分享「在台東還遇到超多可愛的哆啦A夢，好像回到小時候，藍藍的天空、暖暖的風真的好棒，像是走進一幅可愛又療癒的夏日插畫」。最後還邀請粉絲「下次還想再來！有人要一起嗎？」

▲李多慧來台發展超過兩年，吸引不少忠實粉絲。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



照片一曝光，立刻引發粉絲暴動，紛紛在留言區大讚她的可愛與美麗，直呼「多慧公主！！比起哆啦A夢我更喜歡妳」、「雙馬尾我直接暈慘」、「可以穿過任意門去找多慧嗎」、「雙馬尾真是不得了，大雄會愛上妳喔」、「可愛的多慧搭配小叮噹」。