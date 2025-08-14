優格姐姐「孩子們爭吵氣哭」見女兒勇敢表達！　欣慰嘆：不枉費有教

記者顧齊祐／綜合報導

女星優格姐姐（林姵君）自2017年與「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋）結婚後，育有一對子女。近日她在社群平台分享家中兄妹互動，透露女兒在與哥哥爭執時，展現了難得的情緒表達能力，讓她感到相當欣慰。

▲優格姐姐2017年與實況主Xargon結婚後，育有一對子女。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）



優格姐姐在Facebook上描述，女兒因為想喝水，語氣強硬地對哥哥說：「哥哥你都還沒幫我倒水！」哥哥則顯得委屈，反問：「為什麼我一定要幫妳啊？」這番對話讓女兒氣得幾乎要哭出來。優格姐姐坦言，這類兄妹爭吵經常上演，平時多半選擇不直接干涉，但這次她用溫柔的語氣請兒子幫忙倒水。她進一步詢問兒子，是不是因為媽媽說話溫柔才會願意幫忙，兒子馬上點頭，並表示如果妹妹也溫柔開口，他一樣會答應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲優格姐姐引導女兒，要溫柔地請哥哥幫忙。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

看到女兒依然擺著一副臭臉，於是優格姐姐耐心引導她，鼓勵她像媽媽一樣溫柔地請哥哥幫忙。沒想到女兒卻皺著眉頭回應：「可是我會害羞啊。」對此，優格姐姐不但沒有責怪，反而感到非常開心。她表示，女兒才四歲，就能意識到自己的情緒並勇敢說出來，這是許多大人都做不到的事，表示「真的不枉費媽媽有在教認識情緒」。

▲優格姐姐開心女兒能夠察覺並表達自己情緒。（圖／翻攝自Facebook／優格 - Doremi姐姐）

優格姐姐也強調，雖然女兒暫時還無法立刻改變說話方式，但成長與改變本就需要時間，孩子能清楚表達自己內心的想法，已經是很大的進步。這段親子互動分享後，獲得許多網友共鳴，紛紛留言稱讚她對孩子情緒教育的用心。