大咖韓星爆家暴身份曝光！曾演《犯罪都市》道歉：妻子也在反省⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李智勳（音譯，이지훈）2014年娶音樂劇演員趙秀恩（조수은），怎料，14日爆出家暴，夫妻倆吵到動手，妻子打電話報警，鬧上社會版面。稍早，韓媒爆出家暴韓星就是李志勳，他透過經紀公司發聲「沒有家暴，妻子也沒有要申報懲處的意思，現在案件已經結案。」很抱歉讓外界擔心。

▲李志勳曾演《犯罪都市》，14日爆出家暴對外發聲道歉。（圖／翻攝自李志勳IG）



韓媒14日報導，一名40歲知名演員A於7月24日下午在位於富川市自宅中與妻子發生口角，A在一陣爭吵過後氣到要離家，但妻子B擋在家門口，沒想到演變成夫妻拉扯，最終妻子打電話給警方報警，出動警力到場調解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名演員A並未被曝光身份，報導指寫出他是知名的配角，在戲劇、電影兩個領域持續有活動，且曾以配角身份出演過票房破千萬觀看人次的電影，如今A男被曝光是演員李志勳，他曾出演票房破千萬觀看人次《犯罪都市》，透過公司發聲，「您好，這裡是Y.ONE娛樂，今日報導的40歲演員是本公司的演員李志勳」。

▲李志勳透過公司致歉。（圖／翻攝自李志勳IG、Y.ONE娛樂）

但公司強調，「夫妻間的口角因妻子報警因而出動，現場的呈述與確認結果後，並非重大的案件，沒有家暴，妻子也沒有要申報懲處的意思，現在案件已經結案。」公司方面表示「因為這次事件，讓大眾擔心很抱歉，李志勳和妻子兩人都正在反省。」