金曲歌后隔27年合體黃韻玲！　淡水碼頭煙火浪漫開唱

▲萬芳將在「下一站，憶起唱民歌」開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

「下一站，憶起唱民歌」演唱會將於8月24日在淡水漁人碼頭開唱，力邀黃韻玲、殷正洋、萬芳、謝宇威、南方二重唱、廖柏青，以及淡大學生樊珮伶、翁漢威等實力派歌手齊聚，開幕將由九天民俗技藝團帶來震撼演出，徐哲緯擔任主持，更結合了當地漁業活動煙火秀，帶領民眾重溫1970、80年代的黃金民歌風華。

▲▼黃韻玲、殷正洋、謝宇威、南方二重唱等人將接力開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）



萬芳與黃韻玲將破天荒限定合體，以二重唱形式詮釋經典民歌，這是兩人自多年前合作民歌專輯後，首度攜手獻唱〈娃娃的故事〉、〈七月涼山〉，並加碼合唱〈秋蟬〉及各自招牌曲，萬芳表示民歌陪伴她成長，學生時期常到淡水看海，尤其喜歡紅樹林站旁的生態步道，而她今年也受邀前往加拿大、美國等地的音樂節演出。

黃韻玲分享與萬芳相識多年默契十足，為她寫歌總能掌握最佳音域與口氣，笑稱兩人像老朋友，合作總能感染動力，她推薦淡水是親子同遊的好去處，老街、自然、古蹟皆備，憶起兒時常到淡水演出，如今再訪都像度假，對她而言，音樂不僅是人際交流、自我療癒，更沒想到藉由創作，能認識這麼多知音。

「大學城民歌手」廖柏青因葉佳修老師〈鄉間小路〉結緣民歌，此次將選唱充滿愛的〈陽光和小雨〉。疫情期間，他開啟線上「Ben所演唱會」累積百餘場，更將手持恩師黃大城老師的吉他，深情演繹〈今山古道〉。他笑說淡水處處是回憶，學生時期常來約會、吃小吃，搭乘便捷的交通工具，也常到關渡或紅樹林訪友。