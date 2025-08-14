小孩吃飯「順手一舉動」讓她崩潰！《大學生》林舒語：根本來不及阻止

記者潘慧中／綜合報導

林舒語以「黎兒」為名從《大學生了沒》出道，2015年結婚後陸續迎來3個小孩，不時會和粉絲分享育兒生活。她13日便在社群網站坦言，小朋友吃飯過程中的一個舉動，真的讓她看了「好！崩！潰！」

▲孩子吃飯的一個舉動讓林舒語看了好崩潰。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



林舒語13日在Instagram無奈發問：「為什麼小孩會順手拉衣服來擦嘴巴？！」她透露，自己對衣服的潔淨度相當敏感，「我衣服只要碰到一點油就會覺得全身不舒服，想最快速度處理掉。」

▲林舒語本來就不會用衣服擦油油的嘴巴。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



因此最讓林舒語崩潰的時刻，就是看到孩子每次吃完東西，就直接用衣服擦油油的嘴巴，甚至將油油的手往身上擦，「好！崩！潰！」

▲林舒語解釋一直都有叮嚀小孩要用衛生紙。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



「有時候他們的下意識舉動，我根本來不及阻止啊～～～～～，」面對這種突發狀況，她只能一邊感嘆一邊苦笑。看到有網友詢問是否有教孩子用衛生紙時，她則無奈解釋：「當然有衛生紙常常就在眼前！！」