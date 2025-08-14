2月寒冬只穿旗袍拍戲！八點檔女星自豪不怕冷…10度低溫跑去溯溪

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》劇情開啟新篇章，一開播立刻就上演激烈的打鬥戲碼。寶島西服店「大師兄」王盈凱和競爭對手「帝一西服」的學徒一言不合，兩人便在路上打了起來。

▲《寶島西米樂 傳承》黃瑄發威，把打架的學徒罵跑。（圖／台視提供）

盧彥澤飾演的「中和」急忙衝回西服店搬救兵，黃瑄飾演的老闆娘「曉蘭」見狀，立刻上前喝止，雙方人馬這才停手，被罵跑的學徒撤退時，還差點因踩到腳踏車跌倒，可見黃瑄劇中發怒的威力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

私底下，黃瑄喜愛潛水、溯溪等戶外活動，也有接觸「跑酷」極限運動，並對武打戲一向很有興趣，只可惜目前還沒有可以發揮的場合，黃瑄表示比起「文戲」覺得動作戲有趣許多，因此看到動作戲總是忍不住拿起手機紀錄，她開玩笑說「最喜歡看人家打架了！」

▲《寶島西米樂 傳承》黃瑄發威，把打架的學徒罵跑。（圖／台視提供）

有趣的是，盧彥澤在拍攝勸架過程中，不慎踩掉王盈凱的鞋子，讓師兄只能光腳拍完，事後王盈凱打趣地說「中和把我的鞋子踩掉，還跑去找師母告狀，心機真的很重耶！」盧彥澤則是用一臉無辜的表情說「人家不小心的嘛！」

拍攝這場戲的時間點在今年2月，戶外只有14度，頂著強勁的冷風，所有人都包得緊緊。盧彥澤隨時拿著咖啡取暖，但黃瑄僅穿著戲服，下半身甚至是裙裝，她老神在在表示，自己體質本來就比較不怕冷，之前10度的低溫都會去溯溪，並指著自己的假髮笑說「今天應該歸功這頂『帽子』很溫暖、是真毛做的。」

▲《寶島西米樂 傳承》黃瑄發威，把打架的學徒罵跑。（圖／台視提供）

這天外景一路拍到晚上，蔡祥接棒上場，換上夏季制服在低溫中拍攝，冷到鼻涕直流，雖然平常自詡「辣妹不怕冷」，仍被凍到直發抖，她只好苦笑認輸「沒辦法，辣妹的冬天還是會來。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。