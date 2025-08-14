薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力、氣場強」

記者黃翊婷／綜合報導

女星王祖賢20年前息影，目前定居加拿大溫哥華潛心修佛，並開設一間艾灸館，親自參與經營。薔薔近日分享與女星郭靜純在加拿大見面的影片，兩人一起前往王祖賢經營的艾灸館，結果幸運遇見本人，還一起合照，她笑稱，王祖賢就像鄰居長輩一樣，很有親和力。

▲王祖賢大方答應合照。圖片由左自右分別為薔薔、王祖賢、郭靜純。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔13日在個人YouTube頻道「林嘉凌薔薔Maze」上傳新影片，分享她與郭靜純在加拿大見面、同遊的過程，兩人聽聞王祖賢在當地經營艾灸館，便決定前往體驗，原本友人覺得她們不可能遇到王祖賢，沒想到一進到店裡，王祖賢就站在店內，讓她們忍不住直呼「太幸運了」。

薔薔提到，王祖賢認出了郭靜純。隨後郭靜純留下來體驗艾灸，她表示，工作人員說她氣血不足，白血球可能太少，所以現在的狀況不好。

薔薔則是到附近吃東西，她說，王祖賢答應等郭靜純療程結束之後，就可以和大家一起拍照，給人感覺就好像一般鄰居長輩，非常有親和力。同行者也立刻補上一句，王祖賢氣場很強。

最後，薔薔曬出與郭靜純、王祖賢的合照。網友們紛紛留言表示她真的很幸運，「沒想到竟然還有女神王祖賢，真的讚透」、「很開心看到王祖賢女神」、「居然是王祖賢女神」。