上村謙信性騷案判決出爐！法官認定「有猥褻意圖」下場曝光

日本男星上村謙信3月前往香港舉行粉絲見面會，卻在活動後捲入性騷擾風波，事後遭男團「ONE N'ONLY」除名。13日下午，香港法院正式裁定他「猥褻侵犯罪」罪名成立，判處罰款1.5萬港幣（約新台幣5.7萬元），不需要坐牢。

根據港媒報導，上村謙信13日提前半小時抵達法院，外形比上月底出庭時消瘦許多。他遭指控於3月2日在一間餐廳參加慶功宴時，多次用手撫摸坐在身旁的27歲女翻譯X大腿，甚至透過翻譯軟體問她「要不要一起去外面的廁所？」法官指出，Ｘ小姐清楚感受到對方所有手部動作皆為蓄意，且在拒絕交換聯絡方式、無視邀約後，他仍持續觸碰對方，顯示具備猥褻意圖。

法官指出雖然被害人當下沒有大聲制止，但態度已表達不同意，因此裁定罪名成立。辯方求情時透露，上村謙信10歲時父親離世，由母親與姊姊扶養長大，事發當晚因飲酒情緒高漲，一時失控，事後已付出慘痛代價，滯留香港等候審判5個月，不僅被退團，還遭經紀公司解約並求償6000萬日圓（約台幣1200萬元），演藝事業幾近毀滅，希望法院從輕發落。

最終，法官斥責上村謙信無視女性的明確拒絕，行為應受譴責，但考量其當前處境，決定免予監禁，以罰款作結。