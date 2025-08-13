《請回答1988》10周年爆合體拍團綜！　「柳俊烈不出席」原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

韓劇《請回答1988》即將迎來播出10週年，今（13日）傳出重磅消息，導演申元浩與編劇李祐汀正籌備團體旅行特別節目，邀請主演群大合體，消息一出讓全網劇迷陷入瘋狂。然而，電視台相關人士卻也證實，主角之一的柳俊烈將因故缺席。

▲《請回答1988》播出將滿10周年。（圖／翻攝自劇照）



據韓媒《OSEN》報導，《請回答1988》製作公司為紀念播出10週年，正積極籌備一場團體旅行，預計於今年10月進行拍攝，包含導演申沅昊與劇中主要演員們都將參加，重現當年「雙門洞」的溫馨情誼。消息來源指出，包含女主角惠利、朴寶劍、高庚杓、李東輝等核心成員都在協調日程，有望促成這場世紀合體。

《請回答1988》於2015年底播出，以溫暖的鄰里故事與猜不透的愛情線風靡全亞洲，創下該系列最高的18.8%收視率，也讓劇中演員打開知名度。其中，由惠利飾演的「德善」、柳俊烈飾演的「狗煥」與朴寶劍飾演的「崔澤」，三人間的感情歸屬在當時更是引爆「猜老公」熱潮。

然而，這次睽違10年的團聚，柳俊烈已確定不會出席。電視台相關人士向《JTBC》透露，柳俊烈目前正在拍攝Netflix新劇《老鼠》（暫譯），因拍攝日程無法調整，無法兼顧其他行程，因此不得不缺席這次的10週年紀念活動。

▲韓韶禧、柳俊烈、惠利。（圖／翻攝自韓韶禧、柳俊烈、惠利Instagram）

柳俊烈的缺席格外引發關注，主因是他與女主角惠利在劇中結緣，戲外曾交往近8年，但在2023年11月宣布分手。今年3月，柳俊烈與韓韶禧爆出戀情，更一度引發與惠利之間的「換乘戀愛」爭議。如今這對昔日情侶無緣在10週年紀念活動上同框，也讓大批「狗善CP」的粉絲感到無限惋惜。