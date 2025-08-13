鄭伊健配小37歲女演員擔心被批「老嫩配」　導演曝「善良童貞感」是關鍵

記者蕭采薇／台北報導

香港奇幻愛情電影《久別重逢》，集結香港男神鄭伊健、新生代潛力演員許恩怡、MIRROR成員陳卓賢及實力派的蔡思韵共同演出一場跨越時空的愛情故事。鄭伊健在電影中一改男神面貌，化身為遇到創作瓶頸的滄桑大叔，而且和小了37歲的許恩怡演出跨越時空的愛情電影，讓他表示曾有「老嫩配」的疑慮，但幸好細膩的故事情節說服了他，他笑說：「導演這個決定很大膽啊！」

▲《久別重逢》鄭伊健在電影中一改男神面貌，化身為遇到創作瓶頸的滄桑大叔。（圖／華映提供）

香港男神鄭伊健以電影《古惑仔》中銅鑼灣扛霸子的帥氣模樣縱橫影壇多年，更以電音歌曲《極速》多年霸榜台灣KTV排行榜，形象又man又酷，但導演梁禮彥視男神鄭伊健為這部愛情電影主角的不二人選，讓鄭伊健當初接到邀請時非常驚訝，「愛情片？確定是要找我演嗎？」

但他透露除了演出不同以往的角色之外，「電影中的世界很有趣，而且劇組告訴我會到日本的高知拍攝，整個拍攝計畫都很有吸引力，我立刻答應接演。」鄭伊健也透露全劇組都是年青人，和他以往拍攝的感受大不同，「現在的導演和以前老導演的風格很不同，不會大聲發脾氣了，拍攝現場我可以感受及了解年輕人的想法，很新鮮又有趣。」

▲《久別重逢》鄭伊健在電影中刻意扮滄桑。（圖／華映提供）

鄭伊健在電影裡和穿越時空來到現代的許恩怡有許多對手戲，現實中，許恩怡小了他37歲，讓他有些「老嫩配」的擔心，但導演表示就是因為要和少女一起對戲，所以要找一位有善良和童貞感的男演員演出，他們的對手戲要給人一種自在舒服之感，鄭伊健便是最佳人選。

鄭伊健說：「導演花了很多心思去摸索這部電影給觀眾的感覺，有很多想法，不像以前的導演定了就立刻拍，我們前期做了很多準備去嘗試，事後配音也花了很多時間。」因此，讓鄭伊健打消了疑慮，全心演出。但是在電影宣傳的時候，許恩怡尊敬開口稱他為「叔叔」時，還是讓男神備感衝擊，許恩怡也趕快改口為「伊健哥哥」！

▲《久別重逢》鄭伊健和蔡思韵有對手戲。（圖／華映提供）



導演透露鄭伊健在電影中刻意扮滄桑，「他私下都很有型很帥的，為了演出失意的音樂人，我們一起試了5、6個造型，他都全力配合，不介意自己在電影中好不好看。」鄭伊健笑回：「那只是我平日的樣子啦！」導演也臨時給他了一個彈吉他的功課，他表示如果是彈鋼琴還可以用鏡頭來幫忙，但吉他要抱在身上，非得自己會彈、指法正確才有說服力。

▲《久別重逢》鄭伊健在電影裡，和穿越時空來到現代的許恩怡有許多對手戲。（圖／華映提供）

而這功課是劇組到日本拍攝時才發生，鄭伊健並不會彈吉他，二話不說立刻在日本買了把吉他開始練習，臨時抱佛腳，「我上網買了彈吉他課程，多少錢都沒注意，立刻開始上課，趁拍戲空檔勤練，彈好真的不容易，只能勉強應付拍攝。」只是這把陪他練習的吉他，在他的太太蒙嘉慧參加香港實境節目錄影時，賣給了其他參加錄影的藝人，鄭伊健完全不介意，覺得這一切的過程都很有趣。