湯唯前男友結婚15年！　自爆「妻管嚴」一家四口幸福生活曝光

記者黃庠棻／台北報導

萬眾矚目的古裝權謀劇《慶餘年》第二季近期在中天娛樂台熱播，該劇自第一季就累積大批粉絲，許多反轉劇情極為精采，深不可測的權力鬥爭更讓人看得津津有味，細膩的劇情廣受好評，劇中從主演到配角，個個演技精湛。

▲田雨（前）在《慶餘年》飾演王啟年，受到不少觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）



其中不少角色都為劇情增添亮點，人氣高漲成為觀眾喜愛的角色，像是總跟在范閑身邊的「王啟年」，由田雨飾演，看似極度貪財，但從不會靠歪門邪道的方式獲取不義之財，其實是個非常正直善良的角色，講話也幽默風趣，相當討喜，就連田雨也親自認證「王啟年」這人設相當可愛「他很調皮又可以跟范閑一起主持正義」，對於自己所詮釋的人物非常喜歡。

▲田雨（前）在《慶餘年》飾演王啟年，受到不少觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）



王啟年在《慶餘年》第一季時，以「勝似虎豹」形容自家夫人，營造自己的懼內形象，讓觀眾十分好奇他妻子的廬山真面目，終於在第二季裡頭「王夫人」現身了，由曾在《知否？知否？應是綠肥紅瘦》飾演反派的高露所詮釋，外表看似溫婉大方，但只要一個眼神、一句話，就讓王啟年嚇出汗，將「妻管嚴」表現的淋淋盡致。

另外，王啟年的寶貝女兒「霸霸」也在第二季出場，田雨談及與小演員之間的對戲，為了增添趣味事前先套好「我就跟那個小女孩說『妳叫我小年年，我叫你霸霸』」，巧妙透過音與「爸爸」相同，製造父女之間互動的反差感。

▲田雨（前）在《慶餘年》飾演王啟年，受到不少觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）



田雨在《慶餘年》除了「怕老婆、愛女兒」的形象深入人心之外，更被封為「古代版社畜」，不僅業務能力一流，與身為他上司的「范閑」雖然交情甚好，但也是「親兄弟明算帳」，該要的獎金、分紅一個都不能少，為自己爭取高額薪水，甚至相當會拍領導的馬屁，成為「打工人的典範」。

而田雨也提到自己在劇中「薪水小偷」的行為，讓他覺得相當可愛「工作當中比較會摸魚，然後還經常能搞一些外快，他跟同僚關係又是好哥們兒，你幫我點兒忙，我幫你點兒忙」，對於上班族來說相當貼近自己的職場日常，產生不少共鳴，讓他成為劇中不可或缺的靈魂配角。

▲田雨（前）在《慶餘年》飾演王啟年，受到不少觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）

在《慶餘年》第二季田雨戲份不少，有一場戲他更是擔任重要的關鍵人物，為救妻女竟背叛張若昀飾演的范閑，投靠劉端端飾演的二皇子李承澤，更把范閑「假死欺君」一事曝光，而過去對范閑忠心耿耿的王啟年，為了妻女居然做出這樣的決定，讓許多人不敢置信，也好奇後面的劇情會如何發展。

▲高露。（圖／中天娛樂台提供）

而曾與「國際巨星」湯唯有過一段情的田雨，現與同為演員的王玥結婚已超過15年，戲外的他就和王啟年一樣是「妻管嚴」，更是非常疼愛妻女「我老婆、我倆女兒都管著我，我覺得挺幸福的。」這部集結眾多實力派演員的《慶餘年》第二季週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。