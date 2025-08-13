韓28歲男偶像一夜情被抓包！　「遭公司逼賠千萬」父母親戚全遭殃

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓演藝圈12日傳出一名男偶像因私生活問題，被所屬經紀公司逼迫簽下數十億韓幣的債務承諾書，雙方為此大打官司，而法院最終判定男偶像勝訴，該案件也成為娛樂圈中「奴隸契約」現象的警鐘。

▲南韓一名男偶像因私生活問題，遭經紀公司無理索賠。（圖／示意圖／CFP）

根據法律平台《LAWTALK》報導，男偶像A原是四人男團的成員，他在2023年1月與朋友的聚會中，和酒席上的一名女性發生了一夜情，事情被公司得知後，A收到了一份承諾書，內容寫著：「本人（A）承認有關醜聞的所有事實，並同意賠償因此造成的所有財務損失。」

據悉，經紀公司的索償範圍幾乎可以說是無上限，其中包括團體的首張專輯製作及活動費用全額、專屬合約的違約金，以及其他額外的違約金。甚至還有一項條款寫道：「若A無法以自身財產賠償，則同意向A的父母及親戚索賠。」對A的家人實施連坐法。

▲經紀公司逼簽的債務承諾書甚至連坐罰家人。（圖／123RF）

由於A到了28歲才再次挑戰出道，該團體可以說是他最後的希望，因此他在焦急之下簽署了承諾書。只是沒想到，經紀公司竟在收到承諾書的兩天後，便單方面宣布將A踢出團體並解約，還以承諾書為依據，向A提出韓幣2億（約新台幣477萬元）的賠償訴訟。

經紀公司主張表示，A的行為是「明確毀損偶像形象的違約」，但首爾中央地方法院的法官駁斥了這一說法，並駁回了原告的所有請求。法院首先考量A的行為是否屬於違反合約中的「保持形象義務」，根據判決書，若要構成違約，必須是「對大眾文化藝術服務造成障礙的行為」，即對公眾形象有嚴重損害。

法院指出，A與女性的性行為並不構成刑事事件，且未在媒體上曝光，因此僅以此行為為由，並不構成犯罪，且只要未對外界產生影響，便不能因私人生活問題而視為違反合約。法院也針對債務承諾書的效力做出判定，認為該承諾書屬於民法第104條的「不公平法律行為」，因此無效。

而法院也認定，經紀公司利用A迫切的心情，強迫其承擔沒有法律根據的數十億韓幣賠償責任。法院除了駁回經紀公司向A提出的2億韓幣賠償，也要求經紀公司承擔全部訴訟費用。

