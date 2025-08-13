《Signal信號》第2季拍完了！劇迷等10年　金憓秀PO照疑藏暗示

記者劉宜庭／綜合報導

南韓懸疑推理劇《Signal信號》被全球劇迷封為「神劇」，2016年播出後留下開放式結局，劇迷苦等近10年，如今第二季終於傳來好消息，劇組相關人士證實，第二季已於8月11日正式殺青！

▲金憓秀曬照。（圖／翻攝自韓媒）



主演之一的影后金憓秀12日透過社群平台曬出拍攝現場收到的精緻餐盒，上頭貼有《Signal信號2》的標誌，裡面裝了許多甜點、餅乾、水果和可頌，雖然沒有特別說明，但被外界解讀應是暗示拍攝已經結束，透過享受美食的心情傳遞了幽默感。

《Signal信號》第一季由金牌編劇金銀姬執筆，講述活在不同時空的刑警透過一支舊式對講機，聯手偵破懸案的故事。燒腦的劇情與主演李帝勳、金憓秀、趙震雄的精湛演技，創下驚人收視與口碑。時隔近10年，劇組終於在今年2月啟動第二季拍攝，並集結原班人馬「黃金鐵三角」與編劇金銀姬，讓劇迷期待值爆表。

▲《Signal 信號》被譽為神劇。（圖／翻攝自《Signal 信號》官網）

據悉，在經過約6個月的拍攝後，《Signal信號2》劇組於11日正式殺青，由電影《晝盲神探》的安兌鎮導演執導，在原有的懸疑基礎上，將帶來全新的視覺風格與緊張感。目前全劇已進入後期製作階段，預計將於2026年上半年播出。