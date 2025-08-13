結婚10年性事變少！　林舒語「看到老公就想吐」抗議：整天開黃腔

記者張筱涵／綜合報導

林舒語與則蒲結婚10年，育有3名兒子，近日夫妻倆在《同學來了》中罕見大談婚後性生活頻率下降的問題，互動內容笑翻全場。

▲則蒲抗議林舒語現在看到他會想吐。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



則蒲率先抱怨：「我們好像很久沒有一起做，我們晚間的運動頻率有下降，除了小朋友一起睡以外，她現在看到我會想吐欸，是為什麼原因啊？」

林舒語立刻反駁：「不是！他真的！他以前只要靠近摸我，就會讓我覺得浪漫、有曖昧的感覺，但他現在看到我是『嘿嘿』，就很像那個色老頭。每次我跟他說『這件衣服好看嗎？』他就會說『這件衣服晚上穿嗎』，就覺得很不舒服，不正經，永遠在跟我開黃腔，只要看到你就會覺得很噁心欸，走開。」

▲林舒語解釋是因為老公時刻都在開黃腔，給人感覺太像色老頭。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



對此，則蒲堅持解釋：「我覺得這是暗示啊。」但林舒語立刻回擊：「你不用整天都在暗示。」他再補一句：「暗示這是我們情趣啊，夫妻之間會講一些情趣，像長長久久也是一種啊。」同場來賓Paul順勢吐槽：「是可長可久。」

接著則蒲脫口而出一段被節目消音的話，立刻被林舒語打了一下，讓Paul尷尬笑著站起來，哈孝遠也忍不住說：「這樣有點多了。」林舒語更爆料：「你看他！他還在蹦蹦蹦的時候就很想吐了，不吐也難了。」

▲則蒲當場說了一個讓全場都驚訝的黃腔，直接被老婆打。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



但則蒲沒有收斂，反而又說自己的藝名是「大佑池久（諧音大又持久）」，讓林舒語翻白眼，現場眾人也受不了直呼：「又來！」「還在！」整段對話笑料不斷，也讓觀眾見識到夫妻倆直率又互虧的相處模式。