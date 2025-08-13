徐佳瑩爆7年婚變！差11歲夫妻各過各…比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

▲8/5 22：51比爾賈深夜和貌似男助理的人搭計程車，從家中出門去看電影。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

2018年，徐佳瑩獲得金曲獎最佳國語專輯及最佳國語女歌手獎兩項大獎，同一年她在社群曬出合照，宣布與交往3年、大她11歲的導演比爾賈結婚。當時徐佳瑩寫道：「他有我永遠追不上11年份的閱歷和定性，我有比他早11年結婚的膽識和幸運，除了有這11年美好的差距，也因為有太相像的缺點所以難逃彼此掌心！」沒想到2020年後有了小孩，被爆夫妻漸漸已想逃離彼此，幾乎呈現各過各的狀態。

8月5日下午1點左右，當天下雨的北市民生社區在徐佳瑩、比爾賈的家門口，一名男性司機打著傘等待徐佳瑩輕裝上車；她離開4個小時之後，換比爾賈帶著看上去像助理的一男一女回家。接著到晚上6點半，徐佳瑩才跟兩個小孩以及保母回家。由此可見，夫妻分開行動，重疊在家相處時間頗少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲8/5 18：37徐佳瑩（右）帶著一雙兒女返回家中。（圖／鏡週刊提供）

▲8/5 18：38一打二的徐佳瑩（中），工作之餘還為了兒女忙進忙出，好在有請保母幫忙照顧。（圖／鏡週刊提供）

只是到了晚上11點，比爾賈獨自與男助理一起出門，前往信義區的影城，觀賞電影《凶器》的午夜場；兩男先在影城混了好一陣子，近凌晨12點的電影，看到隔天8月6日的凌晨2點，幾乎2點半才回到家；男助理也跟著比爾賈一起進家門。

▲8/5 23：18深夜在影城放風的比爾賈（左二），與男助理（左一）度過相對悠閒的夜晚。（圖／鏡週刊提供）

▲8/6 02：27比爾賈過了凌晨2點才返家，身邊男助理跟他同出同進。（圖／鏡週刊提供）

兩年前，徐佳瑩受訪時聊到保養，也吐露出她心中人母角色優先的心情，比如「一個人帶小孩的時候連上廁所都急急忙忙，因為不能讓小孩脫離視線。」「我很享受有小孩這件事，擁有他讓我覺得很棒，可是育兒生活基本上還是比較累。加上還要工作的話，跟以前比起來真的比較沒有自己的空間、時間。」於是周遭的親友也分析，徐佳瑩是否因為如此，導致難以經營夫妻感情而引發爭執。



更多鏡週刊報導

徐佳瑩婚姻生變／結婚7年貌合神離 徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」

徐佳瑩婚姻生變2／徐佳瑩家分工超細！ 「助理親友6人團」貼身幫帶孩

徐佳瑩婚姻生變3／傳吵到幾近婚變 徐佳瑩夫妻聚餐「一前一後離開」濃情轉淡