港媒體人查小欣「心絞痛急送ICU」插滿針管！　醫生見狀：情况緊急

記者顧齊祐／綜合報導

67歲的香港資深媒體人查小欣，主持過多個節目也曾任電台DJ，近期還轉型經營YouTube頻道。近日她在社群平台貼出一張手臂插滿針管、躺在病床的照片，並透露自己因突發心口劇痛及血壓驟降，被醫師緊急送進了加護病房，令粉絲相當擔憂。

▲香港資深媒體人查小欣入行多年，近期轉戰經營YouTube頻道。（圖／翻攝自Facebook／查小欣 ChaCha）



查小欣昨(11日)在社群平台發文，透露自己在10日清晨時，突然感到心口劇烈絞痛、血壓迅速下降，意識到情況不妙後緊急前往醫院。在醫院經由心電圖檢查後，醫師判斷情況危急，立刻將她送進了加護病房，所幸她當下仍保持清醒，能冷靜回答醫師的問診。

▲查小欣被緊急送進加護病房，手臂插滿針管。（圖／翻攝自小紅書／查小欣 ChaCha）



獨自留在加護病房的經歷，讓查小欣深刻感受到過去父母住院時的無助與煎熬，也體會到將生命交由醫療團隊掌控的無力感。她坦言，這種情境與自己在職場上能夠掌控一切的狀態截然不同。為了轉移注意力，她乾脆把病房當成臨時書房，繼續寫筆記、安排訪問，努力讓時間過得充實。

▲獨自留在加護病房的經歷，讓查小欣感受到無助與煎熬。（圖／翻攝自小紅書／查小欣 ChaCha）



此外，查小欣也提到，這次住院經歷讓她想起，曾專訪長期抗癌的藝人羅家英，對方以積極心態面對人生的豁達態度，讓她深受啟發。經過醫護人員細心治療後，查小欣的身體指標迅速回穩，恢復速度比預期快許多，如果一切順利，近期內就可出院。這段經歷也讓查小欣感觸良多，深刻體認到「身體健康」才是人生最重要的事。

▲查小欣深刻體會到「身體健康」才是人生最重要的事。（圖／翻攝自Facebook／查小欣 ChaCha）