友不讀不回卻更新FB！呂文婉「傳訊測試人性」結果讓她翻白眼

▲呂文婉傳訊息被好友「不讀不回」。（示意圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者劉宜庭／綜合報導

資深媒體人呂文婉言詞犀利、敢說敢言，對人際關係也很有自己的一套看法。她今（12日）突然有感而發，分享與一位朋友的互動，感嘆自己長期被當「工具人」，日前更用「一招」測試人性，沒想到結局讓她大翻白眼，忍不住發文怒問：「這款朋友還要嗎？！」

呂文婉在文中開宗明義寫下：「沒懸念！人際關係是互利互惠的！」她透露，有名朋友總是有事才出現，不是把她當「104查號台」，就是要求幫忙買東西。雖然被當工具人許久，心裡難免不舒服，但她過去總是說服自己：「別想太多，她個性就是醬…。」

▲呂文婉被好友當工具人。（圖／翻攝自呂文婉臉書）



直到前幾天，呂文婉傳LINE訊息要朋友何時要來取回代購的商品，當下也告知給付金額，「結果過了一天一夜，不讀也不回…重點是，這期間她明明還在FB更新動態。」正當她猶豫是否要直接打電話時，恰巧她也正幫這位朋友賣一件買錯的衣服，並成功找到買家。

呂文婉決定順勢測試人性，她立刻傳訊息通知對方：「哈囉！妳之前請我幫妳找衣服買主，找到了喔！確定嗎？麻煩儘快回覆，不然對方不等喔！」果不其然，對方竟「秒回」訊息，回覆「當然確定喔！」

這天壤之別的反應，讓呂文婉當場氣炸：「我當場白眼翻到後腦勺！」她無奈地問網友：「我就問，這款朋友還要嗎？！」她也坦言在對方秒回的當下，「我真的又氣又失望」，更直言「這種友情很『塑料』」。