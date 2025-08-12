不可能誒！顏佑庭當兵「穿藍白拖集合」遭班長狂電　同梯男星全傻眼

記者孟育民／台北報導

軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，透過鏡頭真實呈現九位男星齊聚成功嶺，展開為期一個月軍旅挑戰，從報到的那一刻起，他們就暫時告別明星身份，轉化為緊張又興奮的新兵。在最新一集中，新兵顏佑庭出大包，一大早竟穿藍白拖集合，讓班長雲朵姐姐瞬間臉垮掉，轟他：「這位大哥，你是來郊遊的嗎？」而顏佑庭當兵「發呆畫面」全程播送，再度掀起網友討論。

顏佑庭犯大忌諱，竟在集合時穿拖藍白拖，跟其他新兵與眾不同，遭班長雲朵姐姐訓話：「這位大哥，你是來郊遊的嗎？」顏佑庭先是愣了幾秒，再看看旁人，隨後回答：「報告班長，忘記穿了。」由於他舉手動作不確實又被罵是「老阿公」，最後雲朵姐姐給他20秒時間回寢室換球鞋。

顏佑庭舉動看呆在場人，讓同樣新兵的孫其君說：「我完全沒想到他會低頭看他的腳，因為我覺得理所當然一定會穿鞋子出去啊。」潘君侖則傻眼說：「佑庭真的...不要鬧，我們兩個認識很久了，他一直都是這樣ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的。」畫面曝光後掀起網友討論，更是不少人直呼：「怎麼感覺很雷，是不是沒帶腦出門？」不過天然呆的反應，也獲得網友稱讚，認為他憨厚老實，相當可愛。

