李多慧「鏡頭前卸光濃妝」！素顏真面目現形 解放細肩帶睡衣激辣

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下，更不用說她近日大方公開卸妝影片，露出素顏的面貌後，真性情再度圈粉無數。

▲李多慧準備卸妝。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



畫面中，可以看到李多慧剛開始穿著藍色細肩帶背心，準備卸掉完整妝容前，先隨興紮起高高的丸子頭，接著拿出化妝棉沾上卸妝液，再用卸妝膏溶解頑固彩妝，最後才用洗面乳清潔乾淨。

▲李多慧拍下卸妝過程。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



洗完澡的李多慧換上黑色細肩帶背心，吹整完頭髮後，隨興地披散在肩膀上之外，她還特地用圓梳卡在頭頂的髮根處，「這樣做的話，蓬鬆度會回來。」

▲李多慧還分享讓髮根蓬鬆的秘訣。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



格外引起討論的是，李多慧直接以素顏入鏡，依序擦化妝水、精華液和保濕霜保養，絕美狀態至今已吸引3.8萬人按讚。

▲李多慧素顏擦保養品的模樣。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）