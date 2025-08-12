野生林柏宏現身迪士尼！看到胡迪秒變迷弟超興奮　合照玲娜貝爾樂喊：找回童心

記者蕭采薇／綜合報導

香港迪士尼自6月底起將展開為期一年的「20 周年奇妙派對」，特別邀請近年在多部話題作品中擁有高人氣的藝人林柏宏，首次踏入香港迪士尼，不僅勾起他滿滿童年回憶，更讓他在忙碌行程中徹底放鬆，這趟奇妙旅程宛如一場夢，他開心笑說：「這是一個充滿正能量跟歡樂感動的地方，這趟旅程不僅充電更讓我找回童心。」

▲林柏宏與穿上全新20周年服裝的「達菲與好友們」玲娜貝爾拍照打卡。（圖／香港迪士尼提供）

首次受邀來到香港迪士尼，林柏宏一入園便被繽紛的 20 周年主題佈置與熱鬧歡樂的氛圍深深吸引，瞬間成為小粉絲。對於喜歡節慶與朋友一起辦派對的他直言：「這次 20 周年，從佈置、服裝到煙火等限定演出都非常有派對感，真的很適合跟一群朋友搭配造型來，跟著音樂節奏動起來！」

談及最印象深刻的體驗，讓林柏宏此行最念念不忘的絕對是 20 周年限定演出。最驚喜的則是在「迪士尼好友巡遊派對」的 11 台花車裏看到他最喜愛的《玩具總動員》胡迪駕駛著遙控車向他揮手打招呼，林柏宏忍不住興奮的說：「我真的又開心又激動，彷彿走進動畫世界裡，成為其中的一員。」

▲林柏宏最推薦的冰雪奇緣主題園區《魔雪奇緣世界》，彷彿走進艾倫戴爾王國」。（圖／香港迪士尼提供）

壓軸的夜晚演出「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」讓他記憶猶新，當一幕幕熟悉的迪士尼動畫投影從城堡一路延伸到美國小鎮大街，他感性地說：「真的會眼眶泛淚！」尤其當無人機在夜空中與煙火結合，打造出夢幻般的星空畫面時，更是將情緒堆疊到最高潮，為一天畫下最夢幻的句點！

▲林柏宏驚喜現身香港迪士尼。（圖／香港迪士尼提供）

除了必看的 20 周年限定演出，林柏宏的必遊園區有充滿童趣的《玩具總動員》主題園區、漫威主題的遊樂設施、還有他最推薦的冰雪奇緣主題園區《魔雪奇緣世界》，彷彿走進艾倫戴爾王國，完美還原電影場景！幸運的大家還能像他一樣與電影中的角色不期而遇，偶遇艾莎更讓他直呼「超夢幻！」

▲林柏宏看見遊行時非常興奮。（圖／香港迪士尼提供）



在緊湊的拍攝與宣傳檔期中，難得抽出時間參與香港迪士尼 20 周年奇妙旅程，林柏宏坦言，三天兩夜的旅程，每個環節都像是在夢境一樣，是其他旅程從未有過的體驗。這趟充電體驗也激發更多創作能量，除了單純的放鬆，更讓他重新喚起內在的童心。他還笑著說：「從香港迪士尼回來後，已經連續好幾天都不斷播放所有迪士尼動畫的主題曲！」也提醒自己不管幾歲，都值得給一次奇妙的旅程。

▲壓軸的夜晚演出，讓林柏宏印象深刻。（圖／香港迪士尼提供）