菅田將暉1年前染金眉遭嫌「不懂時尚」！《玻璃之心》一播網改口讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星菅田將暉演技精湛，且時常因戲徹底改變造型。而他去年（2024）出席電影頒獎禮，頂著一頭金髮還染金眉，遭日網批評「我不懂的時尚」、「這樣帥嗎？」相隔1年後，他演出的新劇《玻璃之心》在全球串流平台播出，頂著金髮金眉造型正是為了扮演樂團主唱，觀眾追完劇後一面倒狂讚，評價前後大逆轉！

▲菅田將暉去年3月以金髮金眉造型出席頒獎禮。（圖／翻攝自X）

***影片台詞有劇情雷請斟酌觀看***

菅田將暉去年3月出席第47屆日本電影學院獎頒獎典禮，當時染著金髮、金眉搭配黑西裝亮相，搶眼造型登上各大媒體版面，接著4月參加山田裕貴主持的電台節目，變成黑髮金眉模樣，當時雖然有人稱讚金髮帥氣，但是金眉普遍令人難以接受，遭受批評「欸？看不懂這個時尚」、「能畫一下眉毛嗎」、「認不出來了」。

▲菅田將暉頂著金眉造型上電台節目。（圖／翻攝自X）

其實菅田將暉透過電台節目回應，染金髮金眉是為了角色，但是沒有透露是為了哪部作品。他後來變成黑髮金眉，原因是「染金髮時眉毛剃得過頭了，眉毛現在長不出來」，接著補充說：「本來想要頭髮、眉毛一起染黑的。結果美髮師說：『如果現在染黑，只會變成大概2公分左右的黑眉毛喔。』」所以他當時只好先維持金色眉毛，拍戲時再請人畫眉。

而相隔一年後，佐藤健擔任製作人的日劇《玻璃之心》全球播出，除了主演兼擔任幕後企劃與製作，並找來菅田將暉、志尊淳、町田啟太，更選新人宮崎優共同演出。菅田將暉在劇中飾演樂團「OVER CHROME」的主唱「真崎桐哉」，不僅頂著金髮、金眉造型，還有顯眼刺青，大唱重金屬風格的歌曲，其中第6集還與佐藤健有段長達5分鐘的合唱場面，能演能唱的實力贏得一票追劇觀眾讚賞，完全扭轉了一年前被質疑金眉的評論，網友更狂讚「菅田將暉演技太好了，又很會唱歌」、「造型好帥」，「超帥的」、「歌必須要出音源」、「嗓音太棒了」、「一直在蕊這一段」、「看到哭」、「感動死！大概看八百遍而已，不多」。

▲菅田將暉染金髮金眉是為了拍《玻璃之心》。（圖／翻攝自X）

▲菅田將暉在《玻璃之心》與佐藤健有精彩對手戲，還有合唱歌曲。（圖／翻攝自X）

