ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張芷溪和解趙露思東家！
感情不順？檢視自身「3大地雷」
江蕙開唱倒數1天！身體狀況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 MIUSA 南珉貞 C羅 喬治娜 瑪麗 齋藤花紗音 Liz

8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增　魔羯喜獲大單

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：終結冷戰和好

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：體貼家人辛苦

財運：順利翻紅出清

幸運色：酒紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

雙子座

工作：工作不再單調

感情：承認自己不對

財運：財運水平增加

幸運色：原木色

貴人：雙子

小人：獅子

天秤座

工作：增加合作管道

感情：嘮叨來自在乎

財運：工研財商理論

幸運色：冰晶色

貴人：天蠍

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座

工作：堅持個人原則

感情：多看對方優點

財運：歡喜獲得大單

幸運色：紅磚色

貴人：獅子

小人：牡羊

金牛座

工作：重審合約條款

感情：可小別勝新歡

財運：錢財來自貴人

幸運色：茶綠色

貴人：水瓶

小人：雙魚

處女座

工作：靈感源自生活

感情：慎防口不擇言

財運：切忌投機心態

幸運色：碧綠色

貴人：雙魚

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：覺察細微問題

感情：別去偷翻手機

財運：生活支出提升

幸運色：玫瑰色

貴人：處女

小人：射手

天蠍座

工作：學習忍氣吞聲

感情：始終深情專一

財運：投資照原規劃

幸運色：金箔色

貴人：天秤

小人：摩羯

雙魚座

工作：調適新的步調

感情：理解對方情緒

財運：順著整體局勢

幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：進入突發狀況

感情：桃花運勢大增

財運：追求富有生活

幸運色：泥土色

貴人：牡羊

小人：雙子

獅子座

工作：突發研討開會

感情：積極示好和好

財運：多購生財工具

幸運色：抹茶色

貴人：射手

小人：天蠍

射手座

工作：適時跳脫環境

感情：桃花源源不絕

財運：打聽好再交易

幸運色：米白色

貴人：摩羯

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

11小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

13小時前

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

12小時前

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

5小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

10小時前

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

3小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

16小時前

一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

一場手術救回戀情！愛紗分手圈外男友又復合…身心崩潰他不捨陪伴

3小時前

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

2小時前

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

8/10 18:24

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世！　4閨蜜PO最後合照淚崩

8/11 08:20

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

20小時前

熱門影音

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前0

樂天女神拍廣告「只和女替身對戲」！男主角全程站旁邊 畫面超奇妙

38分鐘前30

趙露思直播親回「綠茶」事件！　「這都是個局」遭陷害內幕全說了

45分鐘前50

影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

1小時前131

趙露思直播忘關瓦斯！粉絲「發現身後異狀」急救人　驚險畫面全播出

1小時前20

尺度大開放！英倫夢幻猛男「Dreamboys」台北場來了

1小時前62

網紅作家「狂告凱渥名模20案」！還寄死老鼠 她淚崩：想死的心都有了

2小時前0

8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增　魔羯喜獲大單

2小時前0

禁慾天師愛上傲嬌千金《子夜歸》開播日曝光！許凱新戲佔有慾超強

2小時前36

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

2小時前22

楊千霈術後「失去味覺嗅覺」！　首露面哽咽落淚：出院後反覆發燒

讀者迴響

熱門新聞

  1. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    11小時前5036
  2. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    13小時前4430
  3. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    12小時前7842
  4. C羅宣布訂婚！女友曬超巨大鑽戒
    5小時前208
  5. 韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解
    10小時前145
  6. 接送蔡尚樺是小8歲球星！　林秉聖賽後不回家直奔香閨
    3小時前145
  7. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    16小時前3010
  8. 一場手術救回戀情！　愛紗分手圈外男友又復合
    3小時前105
  9. 藍心湄突長「臭嘴角」洩警訊！　素顏照網急：快去看醫生
    2小時前46
  10. 人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！
    8/10 18:24107
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合