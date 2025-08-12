8月12日星座運勢／牡羊桃花運勢大增 魔羯喜獲大單
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：終結冷戰和好
感情：體貼家人辛苦
財運：順利翻紅出清
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：工作不再單調
感情：承認自己不對
財運：財運水平增加
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：增加合作管道
感情：嘮叨來自在乎
財運：工研財商理論
幸運色：冰晶色
貴人：天蠍
小人：天秤
【土象星座】
工作：堅持個人原則
感情：多看對方優點
財運：歡喜獲得大單
幸運色：紅磚色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：重審合約條款
感情：可小別勝新歡
財運：錢財來自貴人
幸運色：茶綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：靈感源自生活
感情：慎防口不擇言
財運：切忌投機心態
幸運色：碧綠色
貴人：雙魚
小人：處女
【水象星座】
工作：覺察細微問題
感情：別去偷翻手機
財運：生活支出提升
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：射手
工作：學習忍氣吞聲
感情：始終深情專一
財運：投資照原規劃
幸運色：金箔色
貴人：天秤
小人：摩羯
工作：調適新的步調
感情：理解對方情緒
財運：順著整體局勢
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：進入突發狀況
感情：桃花運勢大增
財運：追求富有生活
幸運色：泥土色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：突發研討開會
感情：積極示好和好
財運：多購生財工具
幸運色：抹茶色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：適時跳脫環境
感情：桃花源源不絕
財運：打聽好再交易
幸運色：米白色
貴人：摩羯
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響