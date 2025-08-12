網紅作家「狂告凱渥名模20案」！還寄死老鼠 她淚崩：想死的心都有了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張芷溪和解趙露思東家！
感情不順？檢視自身「3大地雷」
江蕙開唱倒數1天！身體狀況曝光
▲前凱渥名模鄭蕎蔓遭網紅作家凱薩琳.孔網路霸凌，還濫訴20件司法案子。（圖／劉耿豪攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

臉書擁有4.9萬粉絲的知名網紅「凱薩琳.孔」，本名江文軍，畢業於國立政治大學廣電所，2024年改名為江姸熹，曾出過3本兩性書籍，平日把自己包裝為俠女人設，常於粉專上痛斥渣男。但她去年卻將無辜的前凱渥名模鄭蕎蔓捲入一場駭人的網路霸凌風波，凱薩琳.孔甚至濫用司法連告鄭蕎蔓20件案子，目前已有4件不起訴處分。苦主鄭蕎蔓向本刊無奈表示：「我當然也知道司法遲早可以還我清白，可是等到有結果以後，她又能上訴，不要說等到結果出來，我現在想死的心都有了！」

去（2024）年5月20日凱薩琳.孔於社群軟體上，公然點名鄭蕎蔓，並暗指她遭性侵，寫道「我的私密LINE群組截圖，內容就是嘲笑他......說他與『彌堅』鄭小姐的那件事」，而這也是鄭蕎蔓惡夢的開始。鄭蕎蔓否認遭侵害，凱薩琳.孔竟不停地在臉書和Thread上對鄭女進行網暴，不僅在社群媒體上公開其全名等個資，更暗指她從事性工作。

▲現名江姸熹的凱薩琳.孔，臉書擁有4.9萬粉絲，涉嫌網路霸凌鄭蕎蔓，讓她身心俱疲。（圖／翻攝凱薩琳.孔臉書）

去年6月，凱薩琳.孔甚至肉搜出鄭蕎蔓地址，並多次寄死老鼠給她，事後更是開始在社群上公開其住處，鄭蕎蔓被惡整到無法忍受，只好「離家出走」，另外租屋。她向記者哭訴，「自己不敢買房，租屋也不敢入戶籍，因為對方總是能找到我的住處，並用盡各種手段騷擾我。」

面貌姣好、保養有方的前凱渥名模鄭蕎蔓一邊掉淚，一邊表示「不懂為何自己會被暗指遭到性侵，事實就是沒有這件事情，何況我跟她根本就不認識，卻要受到這種指控，甚至遭要脅要為她做偽證」，然而，這場鬧劇卻沒有因此畫下句點。

去年11月18日，凱薩琳.孔對跑到萬華分局對鄭蕎蔓提告妨害名譽，鄭女感到莫名其妙，「明明自己和凱薩琳.孔素未謀面，卻身陷訟累，況且明明是對方先在社群媒體上公然點名自己，並多次暗指自己遭到性侵，並公開個資等，如今卻反遭對方提告。」

▲凱薩琳.孔在社群媒體上散布鄭蕎蔓不實消息，甚至暗指她在酒店上班。（圖／劉耿豪攝）

事後，凱薩琳.孔對鄭蕎蔓連續提告了20案，包括偽證、妨害自由、妨害名譽、違反智慧財產權等，其中有3條民事求償金額各為100萬元，合計300萬元。荒唐的是，為了蒐集偽證， 5個不同的帳號偽造成鄭女的帳號，並藉此當作對鄭女提告的證據，而目前已有4個案件獲檢方不起訴處分。

鄭蕎蔓無奈地向本刊傾訴：「我當然也知道司法遲早可以還我清白，可是等到有結果以後，她又能上訴，不要說等到結果出來，我現在想死的心都有了。」說完以後，鄭女的眼角也留下細長的淚痕，這些淚水如這場噩夢般，讓她看不到盡頭。

對此，本刊私訊詢問凱薩琳.孔回應，她用臉書貼文回覆表示從來沒有公開鄭蕎蔓的個資，也沒有公開鄭的小孩照片，反指鄭女洩露其個資。

CTWANT提醒您：輕生不是解決問題的方法，請珍惜生命，給自己一次機會。協助專線：1995（生命線）、1925（安心專線）、1980（張老師）。

