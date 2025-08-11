小A辣自爆私密處做超深　「全為外國人準備」害羞過程曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣2020年進行性別重置手術成為女人，上個月被週刊爆料與一名美國大咖球星赴台北五星級飯店開房，隨即掀起關注。最近她上節目分享自己將私密做深的過程，同時也大方承認此舉就是為了外國人，如今節目播出後，再度掀起熱議。

▲小A辣2020年進行性別重置手術成為女人。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



小A辣在節目《醫師好辣》分享進行性別重置手術的過程，表示手術主要涉及海綿體組織的切除，並重新建構成類似生理女性的構造。談到手術細節時，她提到：「當初那個海綿體把它割掉之後，尿道就會變短，做短之後下面是陰道口的空間，所以等於說重新再開一個位置出來，所以會再割一個洞，然後再把一個棒子塞進去，就創造出陰道的隧道。」

小A辣強調術後擴張私密處的重要性，她表示，由於是全新的傷口，術後每天都需要進行擴充，但期間曾遇到感染問題，「因為尿道變短之後，像女生有時候私密處感染，然後就很容易發炎，變成在小便的時候會特別的灼熱感，然後不舒服。」她提到，除了吃藥治療外，每天的清潔工作也是不可或缺的環節。

▲小A辣認了把私密處做深。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

在手術後恢復的過程中，小A辣大方分享自己拿棒子擴張私密處的過程，她表示需要從最小號逐步換到較大尺寸，「那個棒子會有大中小，從最小號開始先穿，再來換中號，再來是換最粗的。」最後，小A辣更以幽默的口吻補充道，這樣的舉動，其實是為了未來可能和外國人發生親密關係做準備。