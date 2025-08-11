張捷考到職業駕照「斜槓當司機」　夏如芝放閃力挺：給他機會！

記者王靖淳／綜合報導

藝人張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒，上個月底才發文宣布報考職業駕訓班的他，今（11）日開心透露自己成功考到職業駕照。貼文曝光後，立刻掀起討論，就連老婆夏如芝也都現身留言替他甜蜜打氣。

▲張捷考到職業駕照，夏如芝甜蜜打氣。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay、cherryhsia）

談到考職業駕照的過程，張捷坦言充滿挑戰又感到暖心，同時也特別感謝一路上收到的鼓勵與支持。對於這項新成就，愛妻夏如芝更是大力讚揚，留言表示：「老公做什麼都很認真又用心，做得功課一定都比別人多，就像拍戲，拍影片，短影音，做什麼都超級用心！」

▲夏如芝留言力挺張捷。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

張捷透露自己從國中就開始演戲，當兵時也堅定未來要當演員，但面對環境轉變，他有了新的體悟，「有了家庭後，優先順序自然也改變了，以前那些工作上的堅持，現在看來都沒那麼重要了。」張捷也進一步分享自己的背景，包含數學系畢業、擁有5年短影音與長影音的製作經驗，以及熟悉腳本分析與表演技巧等能力。

▲張捷、夏如芝2020年結婚。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay、cherryhsia）

雖然張捷表示未來仍希望能帶來新作品，但他也坦言目前的首要目標是「馬上賺錢養家」。面對轉型，他展現開放態度，表示願意嘗試各種可能性。老婆夏如芝也在貼文底下留言呼籲：「希望大家如果有適合的工作，都可以給張捷機會！他一定不會讓你失望的！」