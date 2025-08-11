《大話西遊》唐僧羅家英拒化療「只剩8年壽命」！　買好雙人墓規劃後事

記者田暐瑋／綜合報導

香港資深男星羅家英在周星馳經典電影《大話西遊》中飾演唐僧而廣為人知，因確診前列腺癌，近年來與病魔奮鬥，卻驚傳再度復發，他坦言決定不再接受化療，也把後事和遺產分配都規劃好。

羅家英近日接受YouTube頻道《紅查館》訪問時透露，前列腺癌再度復發，決定不再接受化療，預估只剩下8至9年的壽命，已提前規劃好後事，包括購買兩份投資保險、一棟房子留給妻子汪明荃，更買下了兩塊墓地，計畫夫妻過世後同葬。雖然妻子沒有什麼病痛，會活得比自己久，但他希望能多活一些時間，親手照顧汪明荃一輩子。

▲羅家英。（圖／記者林敬旻攝）

羅家英的人生充滿波折，2004年首次確診肝癌第三期，2014年肝癌復發，2019年又檢查出前列腺癌，至今已是第4度罹癌，面對病情，他選擇不再接受化療，直言「不怕死」，希望以平靜的心態迎接生命的終章。雖然無子嗣，他表示畢生功力已投注於粵劇，並以樂觀態度回應人生遺憾：「每件事都想做，但每件事都做不到，不如不要做。」汪明荃則支持丈夫的選擇，認為病情發展緩慢，未來仍有可能出現新藥，並希望陪伴彼此走過餘生。

▲78歲羅家英4度罹癌。（圖／翻攝自微博）