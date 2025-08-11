被稱「害群之馬」卻逆襲！　樂團生命樹大飆「極限音域」獻暖

▲ 生命樹推出新歌〈黑羊〉。（圖／植光土壤音創提供）



記者翁子涵／台北報導

生命樹樂團由主唱兼吉他手小王子、貝斯手小N和鼓手青春組成，成軍至今已滿15年，近來推出第2首新單曲〈黑羊〉，6月時，他們就曾在北流首唱〈黑羊〉，當時小王子說這首歌是他有史以來挑戰最高的音域，但這高音不是為了炫技，而是呼應創作中那源自生命被壓迫的放聲吶喊，也象徵著生命樹今年就是要「突破極限」。

▲ 生命樹新歌〈黑羊〉大飆極限音域。（圖／植光土壤音創提供）



生命樹透露，「黑」與「白」是第三張專輯重要的核心概念。小王子解釋：「〈白色迴廊〉的白是溫暖堅定的象牙白；而〈黑羊〉的黑，則鼓勵人們勇於質疑『黑』與『白』的定義，人生並非只有絕對，練習擁抱灰色地帶吧！」〈黑羊〉的故事取材自團員成長經歷，那些曾被視為「害群之馬」或「麻煩人物」的朋友，最終都活出了精彩面貌。

歌曲〈黑羊〉故事是取材自成長過程中的親身經歷，有一群很要好的同學，總是被師長稱為「害群之馬」，但在10多年過後，他們卻因為活出不同的面貌而各有成就。還有一起工作多年，無法融入群體而顯得工作效率不好的夥伴，是別人口中的「麻煩人物」，卻在離職後，找到舞台展現自己的能力。

小王子問到：「當眼前所有人都指責一個人的時候，我們應該怎麼做？」而談及生命樹自己最像「黑羊」的時候，鼓手青春更走心分享：「明知做音樂難，收入現實就擺在眼前，但偏要留位置給理想！哪怕只是一點點。而真正的抵抗，往往就在這沈默的堅持裡。」生命樹正緊鑼密鼓籌備第三張專輯，月底更將帶著新作，登上「2025 潮臺北 TRENDY TAIPEI」TMAX北流戶外舞台與樂迷分享。

