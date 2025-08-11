生氣變道歉！《膽大黨》遭疑致敬X JAPAN…YOSHIKI丟1句話踩雷謝罪

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《膽大黨》透過串流平台在全球上線播出，獲得極高人氣，第2季劇情出現樂團表演，被聯想致敬日本搖滾天團X JAPAN的經典名曲〈紅〉，連X JAPAN團長YOSHIKI都親自發文質疑製作團隊事前沒告知。但爭議中YOSHIKI一句話反而遭到粉絲批評，本人為此發文道歉，事件大轉彎。

▲《膽大黨》第2季第18集動畫歌曲，被聯想致敬X JAPAN。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，《膽大黨2》第18集出現的插曲，被MBS動畫的官方YouTube頻道公開後，YOSHIKI親自發文：「這是什麼，聽起來不覺得像X JAPAN嗎？」娛樂記者坦言，動畫歌曲的表現方式，恐怕不只是YOSHIKI，很多人都覺得很像X JAPAN的風格。而YOSHIKI疑似無法接受，8日連續發文宣洩不滿，「關於這件事我完全不知情，但這樣是OK的嗎」、「這個製作團隊，事前好歹也先說一聲嘛」。

▲YOSHIKI轉發膽大黨動畫發文表達不滿。（圖／翻攝自X）

然而YOSHIKI在一連串發文中，突然寫到「律師們也聯絡我了」。貼文被解讀他批評動畫「抄襲」X JAPAN，貼文更突破1000萬觀看數。但「律師聯絡我」這一句話，引來的是粉絲失望批評「YOSHIKI搬出律師來施壓的舉動實在是遜爆了」、「把律師掛在嘴邊，真的遜掉了」、「律師會在沒收到委託的情況下，自己找上門來跟你談工作，有這種事嗎？」日本X甚至出現「YOSHIKI 太遜了」的熱門關鍵字，讓他長期以來被視為音樂界之神的形象受到影響。

▲YOSHIKI發文提到「律師也聯絡我」，被解讀他質疑動畫抄襲歌曲，貼文超過1700萬觀看數。（圖／翻攝自X）

▲YOSHIKI引發日網批評，火速發文道歉。（圖／翻攝自X）

抄襲爭議突然急轉彎，YOSHIKI於9日突然發文道歉：「關於這次的事件，因為突然接到聯絡嚇了一跳，忍不住就發文了。驚動到大家很抱歉。對不起。」不過他的貼文沒有Tag到《膽大黨》動畫官方帳號。外界推測，YOSHIKI與《膽大黨》製作團隊應該已經取得和解，如果製作單位事前聯繫，其實也能避免這次騷動。

《膽大黨》在海內外多個串流平台上線，其中以Netflix為例，去年第一季播出時，是2024年播出6000個國際影視作品中，在日本是成績最好的節目。動畫今年播出第2季，單週播放時數高到超過540萬，其成績包含英語節目在內，是全球收視排名第5。

