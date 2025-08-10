金馬導演挑戰禁忌！每3天就有1名棄嬰　「大馬保嬰艙」搬上大銀幕

記者黃庠棻／台北報導

金馬獎得主張吉安繼《南巫》、《五月雪》後執導的第三部電影《搖籃凡世》，今（10）日在馬來西亞舉行首映，將於本周四8月14日起全面上映。有趣的是，這也是張吉安電影最快在大馬通過審查的一次，本片劇情聚焦穆斯林國度的棄嬰議題，並為大馬邊緣女性發聲。

▲《搖籃凡世》是張吉安最新作品，為社會弱勢及女性發聲。（圖／海鵬影業提供）

《搖籃凡世》除囊括蔡寶珠、原騰、陳美玲等當地重量級演員，以《梅艷芳》榮獲香港電影金像獎的大馬籍女星廖子妤亦為此片返回故鄉挑梁演出，而曾獲金馬獎的演技派男星袁富華，片中更首度嘗試飾演神壇巫師，他盛讚電影「將社會議題帶入人性層面」。

一場神明附身的起乩戲，袁富華持鐵棍法器刺穿臉頰，逼真程度讓人瞠目結舌。《搖籃凡世》陸續獲選東京國際影展、金馬國際影展、上海國際電影節，並榮膺今年香港國際電影節開幕片，更跨洲榮獲瑞士弗里堡國際影節青年評審團大獎，本片將於9月19日起在台灣上映。

《搖籃凡世》由張吉安執導、馬來西亞晟創娛樂出品，劇情敘述大馬一所「保嬰艙」（Baby Hatch）的4名女性社工，包含麗心（廖子妤飾）、琴姐（蔡寶珠飾）、法蒂瑪（陳美玲飾）與努魯（Jasmine Suraya飾）的人生遭遇，她們不分晝夜、陪伴那些走投無路的母親，以拯救初生嬰兒。

某夜，麗心撞見徘徊墮胎邊緣的少女小曼（許恩怡飾），勾起她的沉痛往事，決定幫助少女脫離深淵。電影開始的一幕就是無力撫養新生命、陷入人生絕境母親，望著「保嬰艙」關門倒數、從此母子將天人永隔的「30秒」，被稱為「煉獄般的煎熬」，並獲國際影媒激賞「真實描繪出吉隆坡文化、種族、語言與宗教的現況」。

據馬來西亞官方統計，源於當地社會對於性教育的保守，自2015年至2020年五年之間，這個穆斯林國度有記錄在案的棄嬰就超過650名，平均每3天就會有1名棄嬰，其中超過一半在尋獲時便已死亡。

為解決這個社會問題，該國孤兒關懷基金會（Orphan CARE Foundation）特別設置「保嬰艙」，給這些嬰兒一個生存的機會，不致被丟棄在垃圾箱、公廁或水溝裡，而有機會被交付他人撫養長大。從2008年到2024年六年內，「保嬰艙」成功拯救了近600名嬰兒。

然而，許多保守人士對此依然嗤之以鼻，認為「保嬰艙」等同鼓勵性行為，質疑與要求廢除的聲浪甚囂塵上。這促使導演張吉安決定拍攝電影《搖籃凡世》，以吉隆坡一所24小時營運的「保嬰艙」為背景，講述一段關於遺棄與拯救、創傷與療癒的感人故事。電影延續張吉安一貫的人文視角與社會關懷，除為社會弱勢發聲，更捍衛女性身體自主權。

張吉安透露，電影《搖籃凡世》的拍攝靈感，源於9年前他還任職廣播主持一職時，發現「保嬰艙」在大馬彷彿「隱形的存在」，人們視而不見、更絕口不談。他雖率先採訪了相關人物並錄製成節目，最後卻因題材太過敏感而遭到禁播。

直到4年前，晟創娛樂負責人林錦成找上張吉安，希望拍攝疫情後的女性議題，並建議他重啟該議題拍攝，電影《搖籃凡世》於是誕生。該片邀請在香港發展13年、參演過30多部港片的大馬女星廖子妤主演，她看完劇本便決定返鄉接演，感動表示「以另個角度重新認識自己，以及成長的地方」，認為意義非常重大。