直擊／台中KPOP拼盤「驚喜冒出BLACKPINK夯歌」　4人站上台萬人嗨爆

記者吳睿慈／台中報導

「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」10日在台中的台中台灣體育運動大學盛大展開，由天王PSY所打造的新人女團Baby DONT Cry揭開序幕，4位成員Yihyun、Kumi、Mia、Beni組成，帶來出道主打歌〈F Girl〉，出道不到2個月就站上萬人舞台，雖是台灣首秀，但Yihyun驚呼：「不知道大家第一首歌就反應這麼熱烈。」接著她們帶來致敬前輩BLACKPINK的歌曲〈Lovesick Girls〉，熟悉前奏一下，全場氣氛更加熱烈。

▲Baby DONT Cry站上台為拼盤揭開序幕。（圖／讀者提供）



Baby DONT Cry雖是新人，但她們台風很穩，兼具外貌、歌唱實力，第一首歌曲〈F Girl〉就把氣氛炒到熱點，Yihyun率先打招呼「我是隊長Yihyun，今天大家帶來的尖叫聲，讓我更有活力」，Mia說：「很開心在台中跟大家初次見面，非常開心，請大家多多關照。」最後老么Beni開心地接著說：「第一次的K-POP Masterz，直到最後會為大家帶來帥氣的舞台演出。」

▲Baby DONT Cry接下來帶來BLACKPINK的歌曲〈Lovesick Girls〉。（圖／讀者提供）



Baby DONT Cry接下來帶來BLACKPINK的歌曲〈Lovesick Girls〉，全場氣氛更熱烈，Yihyun驚呼：「台中的大家，你們真的好厲害，這首歌是不是你們也熟悉的歌曲，我們從這邊、到那邊都看得很清楚，你們能量真的太厲害了。」

▲台中現場下起雨，但澆不熄粉絲熱情。（圖／讀者提供）



現場下起大雨，Baby DONT Cry敬業地淋著雨唱跳，她們更走到延伸舞台，Beni擺出可愛表情說：「是不是比剛剛更近一點啊？這麼近距離看我們覺得如何啊？漂亮嗎？」粉絲稱讚「漂亮」，Beni笑喊：「你們更漂亮，帥氣的人也很多」，帶來3首歌曲後，Beni感性表示「這是我們是第一次的舞台，很擔心有失誤，但大家燦爛的笑容讓我們不緊張了，這輩子都不會忘記這天。」