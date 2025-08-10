ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林逸欣「富養長大」影片感動萬人
星巴克推「大杯以上買一送一」
麋先生以諾女兒誕生！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林逸欣 魏如萱 吳淡如 石頭 賈伯斯 趙露思 Shoo 基努

林柏宏高鐵拆炸彈「防爆裝備45kg」　頭盔重到閃到…敬業態度曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於9月5日全台盛大上映。

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

由洪子烜執導、斥資1.6億元台幣打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，故事描述從台北開往高雄的高鐵列車遭遇炸彈威脅，限時96分鐘內必須完成拆彈與救援，全片節奏緊湊、情緒緊繃，更集結豪華演員陣容，聯手詮釋命懸一線的人性抉擇，為台灣災難類型片注入嶄新能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林柏宏飾演一位背負創傷的前拆彈專家，被迫重返熟悉卻恐懼的現場；王柏傑則飾演冷靜理性的物理天才，運用知識邏輯與炸彈賽跑。列車上眾多乘客身分撲朔迷離，包括姚以緹、蔡凡熙、巫建和、李銘忠、黃奇斌、呂雪鳳等，每人都懷抱秘密，都有可能是關鍵線索，隨著時間流逝，信任與背叛的界線也逐漸模糊。

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》故事設定在限時爆破的列車上，在驚險中展開分秒必爭的生死接力。全方位投入角色功課的林柏宏，挑戰飾演防爆小組警察，他回憶初次到防爆小組上課時，就有試穿整身重達45公斤的防爆裝備，沒想到頭盔重量竟讓他當場閃到「我一戴上去脖子馬上扭到，但又怕大家擔心，只好硬撐著僵硬姿勢回家！」

片中有一場戲，林柏宏需要全程穿著防爆服演出高強度戲碼，劇組特別為他訂製仿真比例、內建風扇的輕量頭盔，雖減輕他不少負擔，仍讓他體力幾近透支「體力真的快被榨乾，連呼吸都要靠意志力！」

▲林柏宏在電影《96分鐘》和蔡凡熙有激烈打戲。（圖／華影國際提供）

▲林柏宏在電影《96分鐘》和蔡凡熙有激烈打戲。（圖／華影國際提供）

此外，劇組邀請真正的防爆專家擔任顧問，林柏宏在拍攝前接受密集訓練，從動作流程、走位手勢到情緒掌握都經過細緻排練，成功呈現拆彈專家的專注與壓力感，最終演出更獲得顧問高度肯定「他比我想像中還敬業，鏡頭前的表現無懈可擊！」

形象多變的姚以緹在《96分鐘》中飾演王柏傑的另一半，表面因丈夫外遇憤而搭上返鄉列車，實則隱藏更深層的動機。她詮釋的角色亦正亦邪，與王柏傑、蔡凡熙之間的對手戲更是催淚逼哭觀眾。談到選角趣事，姚以緹笑說與導演洪子烜第一次見面時便問「為什麼找我演這角色？」導演幽默回應「因為你長得像會放炸彈的人！」一句話讓全場笑翻，也點出她角色的懸疑感與多重面貌。

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

▲姚以緹在《96分鐘》有精彩表現。（圖／華影國際提供）

導演洪子烜進一步補充「她的眼神裡可以藏東西，觀眾會一直猜她是不是兇手，這就是我要的效果。」《96分鐘》全片採高規格實景拍攝、打造逼真場景，演員們需在狹窄車廂內長時間排練與拍攝，不僅體能備受考驗，情緒張力更是一鏡到底。其中姚以緹跟蔡凡熙有場激烈動作戲，她坦言拍完當天回家全身痠痛，連晚上睡覺時都覺得棉被像石頭般沉重壓身，極限考驗讓她直呼「這是我演過最怕NG的一部作品！」

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

▲姚以緹在《96分鐘》有精彩表現。（圖／華影國際提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

96分鐘林柏宏宋芸樺王柏傑李李仁姚以緹蔡凡熙李銘忠呂雪鳳黃奇斌鄭志偉陳雪甄巫建和孔令元

推薦閱讀

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

23小時前

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

12小時前

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈：有一天若缺席，請大家原諒我　

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈：有一天若缺席，請大家原諒我　

21小時前

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

5小時前

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

8/9 15:27

小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！驚人顏值激似混血兒　美到登熱搜

小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！驚人顏值激似混血兒　美到登熱搜

9小時前

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝

20小時前

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

8/9 14:34

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

6小時前

也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

7小時前

蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

4小時前

蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

8小時前

熱門影音

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作

趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
陳零九過夜「吳宗憲女兒」認「不排除任何可能」

陳零九過夜「吳宗憲女兒」認「不排除任何可能」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
吳宗憲62歲健檢0毛病　喊：再生一個！

吳宗憲62歲健檢0毛病　喊：再生一個！
C位始祖！少女時代潤娥曝C位標準

C位始祖！少女時代潤娥曝C位標準
林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

楊晨熙宣布懷孕：真的受精了！　嫁建商老公..前任大飛發聲祝福

楊晨熙宣布懷孕：真的受精了！　嫁建商老公..前任大飛發聲祝福

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【火海求生】漁船爆燃燒到剩骨架！ 船長跳友船獲救 #澎湖

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

直擊／宣美短裙辣爆台中！大雨裡性感趴地熱舞　磨破膝蓋當場噴血

40分鐘前14

當萬人面...蘇打綠家凱一句話「渣男行徑遭青峰踢爆」！　全場笑翻

47分鐘前413

美魔女胡文英「穿比基尼運動」挨轟：別出來嚇人！　直球反擊了

57分鐘前24

《侏羅紀世界：重生》秒上OTT平台！史嘉蕾喬韓森「泰國遇土石流」

58分鐘前4

蘇打綠巡演最終站才唱3首歌　吳青峰突喊：開放退票！　

1小時前4

ZICO在台中濕透了！萬名觀眾反應太神　他驚呆：翻譯可以先不翻嗎？

1小時前58

啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」　本人急上火線澄清

1小時前4

金馬導演挑戰禁忌！每3天就有1名棄嬰　「大馬保嬰艙」搬上大銀幕

1小時前913

狄鶯才放話禁賽！孫安佐對戰網紅「30秒輾壓」贏了　瘋狂暴打畫面曝光

1小時前25

直擊／台中KPOP拼盤「驚喜冒出BLACKPINK夯歌」　4人站上台萬人嗨爆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林逸欣「富養長大」影片感動萬人
    23小時前8222
  2. 粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影
    12小時前1024
  3. 五月天石頭演唱會上突拋震撼彈
    21小時前3012
  4. 瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！當場遭戳痛處落淚　
    5小時前3412
  5. 考上台大醫學系沒錢付學費！吳淡如豪爽掏腰包
    8/9 15:27343
  6. 小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！美到登熱搜
    9小時前5634
  7. 魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝
    20小時前1812
  8. 女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」
    8/9 14:343814
  9. 《全明星》男星宣布離開台灣
    6小時前62
  10. 也買到LV臭臭包！「飄腐爛味」購物專家申訴結局逆轉
    7小時前2419
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合