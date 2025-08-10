林柏宏高鐵拆炸彈「防爆裝備45kg」　頭盔重到閃到…敬業態度曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於9月5日全台盛大上映。

▲台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》。（圖／華影國際提供）

由洪子烜執導、斥資1.6億元台幣打造的年度災難動作鉅獻《96分鐘》，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，故事描述從台北開往高雄的高鐵列車遭遇炸彈威脅，限時96分鐘內必須完成拆彈與救援，全片節奏緊湊、情緒緊繃，更集結豪華演員陣容，聯手詮釋命懸一線的人性抉擇，為台灣災難類型片注入嶄新能量。

林柏宏飾演一位背負創傷的前拆彈專家，被迫重返熟悉卻恐懼的現場；王柏傑則飾演冷靜理性的物理天才，運用知識邏輯與炸彈賽跑。列車上眾多乘客身分撲朔迷離，包括姚以緹、蔡凡熙、巫建和、李銘忠、黃奇斌、呂雪鳳等，每人都懷抱秘密，都有可能是關鍵線索，隨著時間流逝，信任與背叛的界線也逐漸模糊。

《96分鐘》故事設定在限時爆破的列車上，在驚險中展開分秒必爭的生死接力。全方位投入角色功課的林柏宏，挑戰飾演防爆小組警察，他回憶初次到防爆小組上課時，就有試穿整身重達45公斤的防爆裝備，沒想到頭盔重量竟讓他當場閃到「我一戴上去脖子馬上扭到，但又怕大家擔心，只好硬撐著僵硬姿勢回家！」

片中有一場戲，林柏宏需要全程穿著防爆服演出高強度戲碼，劇組特別為他訂製仿真比例、內建風扇的輕量頭盔，雖減輕他不少負擔，仍讓他體力幾近透支「體力真的快被榨乾，連呼吸都要靠意志力！」

▲林柏宏在電影《96分鐘》和蔡凡熙有激烈打戲。（圖／華影國際提供）

此外，劇組邀請真正的防爆專家擔任顧問，林柏宏在拍攝前接受密集訓練，從動作流程、走位手勢到情緒掌握都經過細緻排練，成功呈現拆彈專家的專注與壓力感，最終演出更獲得顧問高度肯定「他比我想像中還敬業，鏡頭前的表現無懈可擊！」

形象多變的姚以緹在《96分鐘》中飾演王柏傑的另一半，表面因丈夫外遇憤而搭上返鄉列車，實則隱藏更深層的動機。她詮釋的角色亦正亦邪，與王柏傑、蔡凡熙之間的對手戲更是催淚逼哭觀眾。談到選角趣事，姚以緹笑說與導演洪子烜第一次見面時便問「為什麼找我演這角色？」導演幽默回應「因為你長得像會放炸彈的人！」一句話讓全場笑翻，也點出她角色的懸疑感與多重面貌。

▲姚以緹在《96分鐘》有精彩表現。（圖／華影國際提供）

導演洪子烜進一步補充「她的眼神裡可以藏東西，觀眾會一直猜她是不是兇手，這就是我要的效果。」《96分鐘》全片採高規格實景拍攝、打造逼真場景，演員們需在狹窄車廂內長時間排練與拍攝，不僅體能備受考驗，情緒張力更是一鏡到底。其中姚以緹跟蔡凡熙有場激烈動作戲，她坦言拍完當天回家全身痠痛，連晚上睡覺時都覺得棉被像石頭般沉重壓身，極限考驗讓她直呼「這是我演過最怕NG的一部作品！」

