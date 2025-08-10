肝臟突長2腫瘤！　金曲樂團主唱緊張吐心聲「曝身體現況」

▲落日飛車日推出全新專輯《QUIT QUIETLY》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「金曲樂團」落日飛車8日推出全新專輯《QUIT QUIETLY》，這張作品濃縮樂團近五年來的創作心境與生活點滴。主唱國國形容，這是與過往階段的告別，也開啟了新旅程。他坦言專輯像是日記，記錄了日常剪影與思緒片段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼落日飛車新專輯濃縮樂團近五年來的創作心境與生活點滴。（圖／華納音樂提供）

開場曲〈Wind of Tomorrow〉受到日文諺語「明天會有明天的風吹」啟發，寫下在惆悵與釋懷之間的心情。國國說，要離開喜愛的事情很難，但還是要勇敢，因此用不多也不少的字句，唱盡所有想說的話。〈Humor Tumor〉則源於他在健康檢查時發現肝臟有兩顆腫瘤的經歷，一開始十分緊張，後來確認是良性的血管瘤，只需定期追蹤即可。愛看脫口秀的他，選擇用幽默感面對這件事，將生活的突發插曲轉化為音樂靈感。

〈Charon’s Gone〉由國國與鼓手尊龍聯手打造，巧妙描繪星體軌道關係，將天文意象轉化為浪漫樂章。〈Grow〉則將古老傳說延伸為外星羅曼史，並邀請原住民文化推廣團體參與和聲。國國透露，此曲呼應過往作品概念，是思念力量促使外星生物蛻變。專輯更收錄多元曲風，從搖滾到靈魂樂，帶給聽眾豐盛聆聽饗宴。

談及最愛曲目，國國笑稱團員各有所好，但都默契地維持了「飛車」獨有聲響。「相比以往的繽紛，這次更醞釀出歲月滄桑，希望瀟灑中仍帶浪漫。」他認為，專輯精神猶如徐志摩《再別康橋》詩句，輕輕告別，迎向新章。專輯象徵落日飛車創作新起點，他們期待未來以更多樣貌與樂迷重逢。近期，樂團更登上紐約指標性地標的大型電子看板，將這全新篇章分享給全世界。