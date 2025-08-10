《失控夜班》真實醫護噩夢搬上大銀幕！　揭露醫療崩壞下的極限求生

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者蕭采薇／綜合報導

醫療劇情電影《失控夜班》，是曾代表瑞士角逐奧斯卡名導佩特拉沃爾普震撼力作。電影透過年輕護士深夜值班，揭露醫療體系人力與資源枯竭的危機。該片柏林影展首映好評如潮，在德語系國家擊敗多部商業大片，成為年度話題之作。

▲《失控夜班》。（圖／光年映畫提供）

▲《失控夜班》揭露醫療體系人力與資源枯竭的危機。（圖／光年映畫提供）

故事主角芙蘿拉由德國影后萊奧妮貝內施飾演。原本平凡的夜班，因人手嚴重短缺，接連面臨病危年輕母親、等待診斷老人、嚴苛私人病患等考驗。芙蘿拉必須一人承擔多重醫療任務，隨時面對生命危急的抉擇。當致命錯誤差點釀成悲劇，這場深夜值班成為她職涯最驚心動魄的極限挑戰！

導演靈感來自與護理師室友同住經驗，親眼見證醫護人員在壓力下燃燒生命卻被忽視。她更參考暢銷自傳，邀作家親自協力編劇，打造這部寫實巨作。協力編劇坦言：「讀到第一章就心跳加速，這不像紀實更像驚悚片！但同時，這部片是我送給所有醫護人員的一封情書。」真摯情感引人共鳴。

《失控夜班》柏林影展首映，導演邀多位現役護士身著制服走紅毯，映後獲全場起立鼓掌致敬。醫護人員高舉「#我們都是芙蘿拉」標語，呼籲改善勞動條件。德國護理專業協會代表看完電影感動淚崩，直言「片中很多場景就是我們每天經歷的惡性循環。」電影上映後，迅速掀起歐洲醫療改革輿論風暴。

▲《失控夜班》。（圖／光年映畫提供）

▲《失控夜班》掀起歐洲醫療改革輿論風暴。（圖／光年映畫提供）

專家指出全球恐面臨高達一千三百萬名護士短缺危機。片中一個夜班的故事，赤裸展現醫療體系崩潰面貌。導演強調護理工作被低估，更盼社會看見。德國影后萊奧妮貝內施曾獲多項大獎肯定。她為戲親赴醫院實習多日，親手操作打針、量血壓等細節，力求真實到「專業護士都分不出來」的程度。

她坦言：「醫療劇常把醫生當英雄，護理人員僅是背景。事實上，許多救命責任都落在護理人員肩上。」電影盼能翻轉大眾對護理工作的認知。《失控夜班》敘述在燈火通明的醫院夜班裡，護理師芙蘿拉將面對無止盡的挑戰。人力短缺、病患爆滿、突發狀況接連。身心俱疲的她，能否堅持到天亮？電影將於8月29日在台上映。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

失控夜班

