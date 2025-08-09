林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣與科技業老公Tony歷經三年延宕，在本月初終於甜蜜舉辦婚禮，席間洋溢溫馨幸福氛圍。其中一段她親手剪輯的12分鐘成長影片，近日在她放上社群後，也引起熱烈討論。在那個手機甚至隨身相機都不普及的時代，林逸欣的童年卻一點一滴都被爸媽記錄下來，精神和物質上都是富養，令不少網友看了感動的說：「真的是在愛裡長大的孩子。」、「幸福家庭的典範。」、「這是能讓人治癒一生的童年啊！」

▲林逸欣和老公Tony婚禮延宕三年，月初終於完美落幕。（圖／記者林敬旻攝）



林逸欣在IG透露，這段珍貴影片的背後，是父母數十年來的用心與堅持。在早期攝影器材笨重、操作不便的年代，爸媽仍不辭辛勞手持巨型攝影機，搭配輔助燈光，細心記錄她的成長點滴。這些影像歷經父親多次轉換格式，從大型到小型錄影帶、再轉成光碟，最終由老公接力數位化成雲端檔案，過程耗時且不易。

▲林逸欣與老公Tony在月初舉辦婚宴 。（圖／欣宇宙音樂提供）

林逸欣坦言，一開始面對這些充滿回憶的影片，她其實不敢輕易觸碰，深怕自己會陷進記憶漩渦，勾起過多的思念。然而婚期將近，再不剪輯就來不及了，她才鼓起勇氣一一打開，將近千部影片濃縮成精華。這項艱鉅任務，讓她更深刻體會到父母為她所付出的巨大心血。

▲林逸欣在婚禮上向爸爸獻吻，表達感謝 。（圖／欣宇宙音樂提供）

在剪輯過程中，林逸欣突然領悟到，這些影片存在的意義並非是要讓她緬懷過去而感傷，而是希望她從中感受滿滿的溫暖與幸福，帶著這份無可取代的美好，勇敢走向未來。她感性表示：「能夠成為爸爸媽媽的小孩，已經是我這輩子最大的成就了。」這段充滿愛的告白，讓現場親友深受感動，父母也驚喜直呼「孩子真的長大了！」

▲林逸欣父母在婚禮上，把寶貝女兒交給Tony。（圖／欣宇宙音樂提供）



事實上，這段影片完全由林逸欣親自剪輯，是婚禮當天送給爸媽和賓客們的大驚喜，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄，作為獻給家長的感謝禮。事前林逸欣還透過工作人員，請求在新聞稿中先不要曝光破哏，就是想把這段驚喜，第一時間的感動留給最疼愛她的家人。