Minnie回鄉當女主角！接演泰版《我的失憶女友》　合作泰國頂流Nadech全球放送

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團i-dle的泰籍成員Minnie，確定接下泰版《我的失憶女友》女主角，也是她首次擔任電影主演。Minnie這次將和拍攝出《金孫暴富攻略》、《冥婚鬧泰大》（泰版《鬼家人》）的製作公司GDH合作，並搭上泰國頂流男星Nadech。

▲Minnie接下泰版《我的失憶女友》女主角，，並搭上泰國頂流男星Nadech。（圖／翻攝自IG／GDH）

泰國影視製作公司GDH，近日發表最新開發項目，確定將翻拍由亞當山德勒和茱兒芭莉摩主演的好萊塢經典浪漫喜劇《我的失憶女友》。而原片故事背景在夏威夷，泰版將融入泰國本土風情，以泰國南部海濱為核心取景地，展現自然風光與文化軟實力。

Minnie這次回鄉接下電影女主角，可說是拿下了業界最強規格。搭擋男星Nadech是泰國一線小生，從2009年出道就走紅至今，是泰國當地最頂流男神。導演透露，考量Minnie的國際知名度及喜劇天賦。他預期Minnie與Nadech搭檔將產生「爆笑化學反應」，為影片帶來亮眼火花，備受影迷期待。

▲好萊塢經典愛情喜劇《我的失憶女友》，由亞當山德勒和茱兒芭莉摩主演。（圖／劇照）

而電影導演梅茲塔拉通（Maii Tharatong），他的代表作《我很好，愛死你》不僅是泰國票房冠軍，「螃蟹舞」甚至紅遍全亞洲。此外，泰版《我的失憶女友》也將於索尼影業合作，預計在全球發行，有望將Minnie和Nadech的魅力將推向世界。