還記得這些千禧年金曲嗎？　他發起翻唱計畫...揪6女歌手重現經典

曾獲得金曲獎最佳單曲製作人獎的製作人海大富，發起翻唱重製企劃EP《如果我是外星人你會愛我嗎？》，邀集Sabrina胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr.、香港歌手JACE陳凱詠、日本歌手aiai等Z世代女歌手，重新詮釋〈你在不在〉、〈討厭〉、〈獨家記憶〉、〈Lydia〉、〈你要的愛〉、〈沒有如果〉等六首千禧年經典歌曲。

▲▼海大富發起華語金曲翻唱重製企劃EP《如果我是外星人你會愛我嗎？》，邀請Sabrina 胡恂舞、Karencici、阿布絲、Andr、陳凱詠、aiai共同詮釋千禧年經典歌。（圖／蓋亞高校 ECHORA提供）

EP結合漫畫角色設定與虛構校園「蓋亞高校」世界觀，6位歌手化身神秘組織「ECHORA」成員，因一次偶然讀取到2000年代的情歌CD，啟動「聲波重製計畫」，將旋律升頻為守護心靈的情感護盾。

率先公開的單曲由Sabrina翻唱郭采潔〈你在不在〉，以清亮嗓音唱出未盡的想念；Karencici翻唱芮恩〈討厭〉並發起TikTok舞蹈挑戰，邀聽眾參與「青春記憶重啟行動」；JACE則以溫潤聲線重新演繹陳小春〈獨家記憶〉，透過截然不同的編曲唱出新情緒。海大富說：「這些歌曲不只是翻唱，更是我們試著用今天的語言，去記得我們曾經怎麼愛人、也怎麼認識自己。」