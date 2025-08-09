Epik High 6年前貓咪搖籃曲翻紅！網友認證有用　獸醫實測愛貓真睡了

記者張筱涵／綜合報導

Epik High成員Tablo於2019年推出創作曲〈LULLABY FOR A CAT〉，當時有許多飼主放給自家愛貓聽，結果真的都睡著了，很快在社群平台掀起熱議，更有節目做成專題播出，這段影片近期又被X（舊稱推特）上的網友翻出，再次引起討論。

▲許多網友上傳貓咪聽〈LULLABY FOR A CAT〉睡覺的影片和照片。（圖／翻攝自X／EPIKHIGH_RECORD）



《深夜正式演藝》2019年發現網路上出現〈LULLABY FOR A CAT〉實測有效的熱門討論，從網友們貼出的影片和貼文中，可發現貓咪聽著音樂慢慢閉眼、進入夢鄉的畫面，甚至有正在玩耍的貓咪，也會在音樂響起後一陣子突然睡著。

Tablo當時受訪也覺得很神奇：「原本我以為是大家在跟我開玩笑的，但真的收到太多訊息（才發現是真的），但我如果真的是有意讓貓咪睡著結果還成功的話，那我就不會做音樂，而是去當科學家或獸醫了吧，我真的沒有抱持著真的要讓貓睡著的意圖作曲，只是靠想像，想像著獨自在深夜睡不著的人，看著身旁的貓咪心想『即使自己睡不著，至少貓咪要好好睡』的畫面去創作的。」

▲Tablo對這樣的現象也感到很神奇。（圖／翻攝自X／EPIKHIGH_RECORD）



一名貓咪專門的獸醫也特別讓自家貓咪聽〈LULLABY FOR A CAT〉，沒想到愛貓竟然真的睡著了，他進而分析，歌曲中反覆的機械音，可能與貓咪打呼嚕的聲音有關。音樂家也分析這首歌採用低頻音域，對低頻特別敏感的貓咪而言，可能會有安撫作用。

▲獸醫實測發現愛貓真的睡著了。（圖／翻攝自X／EPIKHIGH_RECORD）



▲獸醫和音樂家分析原因。（圖／翻攝自X／EPIKHIGH_RECORD）



這段節目影片在8日被網友重新翻出後，推特掀起一波轉發與留言潮，「2倍速播放也能睡」、「謝謝，終於能讓我家小貓睡著」、「搬家後兩隻貓變得很敏感、常打架，放這首歌後打架頻率大幅下降」、「剛放給我家貓聽，牠原本躺著，結果突然起身走出房間，果然是反骨貓」。