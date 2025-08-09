廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態 「過往紛擾靠司法平反」
記者張筱涵／綜合報導
資深藝人廖峻今年4月因中風三度入院，期間曾傳出三名子女與貼身助理之間爆發紛爭，引起外界關注。他的兒子錦德9日凌晨1點43分在社群發文，罕見吐露對父親的心情與近況。
▲錦德現在照顧著父親廖峻。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦德）
錦德在文中先向父親送上「父親節快樂」，並坦言雖然節日已過，眼下家中情況也讓節日變得意義不大，但他仍想提醒大眾「爸爸只有一個，只要還健在，就是一種幸福」。對於過去的紛紛擾擾將交由司法釐清，也決定不再公開父親的動態，只透露父子關係良好，「所有的該說話都坦承相見」。
而錦德也提到父親對往事後悔不已，但事已至此無可奈何，感嘆「早知如此的話語都是徒勞」，但慶幸雙方仍努力朝正確方向前進，進而呼籲外界若在路上遇到父親，希望大家不要拍照，而是給予一句「加油」，並感謝社會大眾能給廖峻一些空間，最後叮囑大家珍惜與家人相處的時光，也向關心父親的朋友與粉絲保證：「我們都會好好的。」
【錦德臉書全文】
父親節快樂⋯
我知道已經過了
雖然目前我們的階段過不過什麼節日也意義不大
只想跟大家說
爸爸只有一個
只要還健在
就是一種幸福
過去的所有紛紛擾擾
我只能靠司法替我們父子平反
原諒我不再公開我父親的動態
但我們父子都很好
所有的該說話都坦承相見
他後悔不已但也無可奈何
早知如此的話語都是徒勞
但至少我們還努力的朝著對的方向前進著
如果你遇見他
請你收起你的鏡頭
請你跟他說聲加油
也萬分感謝你給予他一些空間
我們都會好好的
大家也請珍惜僅剩的相處時光
讀者迴響