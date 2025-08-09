廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人廖峻今年4月因中風三度入院，期間曾傳出三名子女與貼身助理之間爆發紛爭，引起外界關注。他的兒子錦德9日凌晨1點43分在社群發文，罕見吐露對父親的心情與近況。

▲錦德現在照顧著父親廖峻。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦德）



錦德在文中先向父親送上「父親節快樂」，並坦言雖然節日已過，眼下家中情況也讓節日變得意義不大，但他仍想提醒大眾「爸爸只有一個，只要還健在，就是一種幸福」。對於過去的紛紛擾擾將交由司法釐清，也決定不再公開父親的動態，只透露父子關係良好，「所有的該說話都坦承相見」。

而錦德也提到父親對往事後悔不已，但事已至此無可奈何，感嘆「早知如此的話語都是徒勞」，但慶幸雙方仍努力朝正確方向前進，進而呼籲外界若在路上遇到父親，希望大家不要拍照，而是給予一句「加油」，並感謝社會大眾能給廖峻一些空間，最後叮囑大家珍惜與家人相處的時光，也向關心父親的朋友與粉絲保證：「我們都會好好的。」

【錦德臉書全文】

父親節快樂⋯

我知道已經過了

雖然目前我們的階段過不過什麼節日也意義不大

只想跟大家說

爸爸只有一個

只要還健在

就是一種幸福

過去的所有紛紛擾擾

我只能靠司法替我們父子平反

原諒我不再公開我父親的動態

但我們父子都很好

所有的該說話都坦承相見

他後悔不已但也無可奈何

早知如此的話語都是徒勞

但至少我們還努力的朝著對的方向前進著

如果你遇見他

請你收起你的鏡頭

請你跟他說聲加油

也萬分感謝你給予他一些空間

我們都會好好的

大家也請珍惜僅剩的相處時光