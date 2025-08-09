全聯神曲改編王出手！台藝大才子當反詐騙大使　饒舌短劇超洗腦

記者張筱涵／綜合報導

為響應暑期青春專案、強化青少年反詐意識，桃園市政府警察局盧竹分局與創意澄金音樂才子網紅纓小路 Louis 進行公益合作，推出融合饒舌與生活劇的反詐短影片，以創新方式傳遞族群宣導識詐觀念。

纓小路 Louis 為創意澄金 Artistar 公司旗下藝人，畢業於台灣藝術大學音樂研究所，精通多項樂器和詞曲創作與演唱，近期改編全聯福利歌曲曲爆紅，深受年輕族群喜愛。此次特別為反詐騙議題打造饒舌歌曲，以輕快節奏搭配詐騙案例，讓詐騙宣導更具趣味與共鳴。

影片由創意澄金 Artistar 團隊與盧竹分局協力製作，採短影片形式在 IG、臉書及 Youtube 等平台播出；盧竹分局分局長楊寶鈞表示，隨著假投資、假交友及假檢警等詐騙手法年年變化，警方希望透過網紅影響力，讓「一眼識詐、不再中招」的觀念深入校園與社群。

本次跨界合作為警政宣導注入新活力，也展現現今私協力的防詐新模式，盧竹分局將持續透過創意內容，與民間力量攜手打詐，守護青少年暑期安全及民眾財產安全。