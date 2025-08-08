ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
無名小站放過的那首「初戀必聽神曲」！　《Pretty Boy》M2M宣佈11月來台開唱

記者蕭采薇／台北報導

1999年出道的M2M，由Marit Larsen與Marion Raven組成，曾以《Don't Say You Love Me》為經典動畫電影《超夢的逆襲》片尾曲一鳴驚人。《Pretty Boy》更是成為不少人青春回憶裡的那首歌。睽違多年，M2M為紀念成軍25週年舉辦巡演，同時也宣布將會在台北演出。

▲M2M（窈窕美眉）成軍25年，將來台灣開唱。（圖／54 Entertainment提供）

▲M2M成軍25年，將來台灣開唱。（圖／54 Entertainment提供）

從1999年至今，M2M在全球流行樂史中留下極具辨識度的一頁。她們的音樂風格融合民謠與流行，以簡潔編曲與自然嗓音著稱，總能貼切描繪青春期的暗戀心事與內心對話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2000年首張專輯《Shades of Purple》收錄《Pretty Boy》與《Mirror Mirror》兩首代表作，在亞洲尤其受歡迎，成為校園青春劇與電台常客。2002年第二張專輯《The Big Room》展現更成熟搖滾風，其中《The Day You Went Away》經王心凌翻唱為《第一次愛的人》後，更在華語市場掀起熱潮。

▲M2M（窈窕美眉）成軍25年，將來台灣開唱。（圖／54 Entertainment提供）

▲M2M的《Pretty Boy》，是不少人青春回憶裡的那首歌。（圖／54 Entertainment提供）

她們的聲音如同北歐吹來的風，乾淨透明，帶著些許哀愁，讓人想起那段總在隨身播放器裡重播的青春時光。對許多聽眾而言，M2M不只是西洋流行入門，更是許多人音樂啟蒙的象徵。

今年五月，為紀念首張專輯《Shades of Purple》發行25週年，M2M發布全新EP《Still in My Dreams》。這張EP並非單純復刻，而是重新詮釋當年5首經典，包括《Pretty Boy》與《Everything》等，以當下的聲音重新演繹青春純粹與悸動。這張作品宛如一封寫給夢境與回音的聲音信件，也是一份對當年歌迷的溫柔回應。

▲M2M（窈窕美眉）成軍25年，將來台灣開唱。（圖／54 Entertainment提供）

▲M2M在串流尚未普及、光碟仍佔主流的年代，成為亞洲聽眾認識歐美流行的起點。（圖／54 Entertainment提供）

除了音樂，M2M在串流尚未普及、光碟仍佔主流的年代，成為亞洲聽眾認識歐美流行的起點。她們形象親切自然、歌曲旋律流暢，是少數能同時打動青少年與家長世代的組合。這份跨文化、跨世代的魅力，正是她們時隔多年再度合體，仍擁有強大共鳴的原因。

▲M2M（窈窕美眉）成軍25年，將來台灣開唱。（圖／54 Entertainment提供）

▲M2M為紀念成軍25週年，展開世界巡演。（圖／54 Entertainment提供）

M2M成軍25年的巡演《M2M The Better Endings Tour 2025 TAIPEI》，將在11月24日在Zepp New Taipei舉行，門票將於8月20日中午12點，於全台7-11門市ibon機台及ibon售票系統開賣。

 

【女生摔倒想像與現實差異】優雅坐地撒嬌VS狼狽爆粗口XD

