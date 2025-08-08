日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

記者張筱涵／綜合報導

前AKB48成員加藤玲奈8日透過個人社群平台宣布，與一名交往多時的圈外男性結婚：「若能夠得到大家溫暖的守護，我將感到非常幸福！今後也請多多指教！」

▲加藤玲奈曾為AKB48的一員。（圖／翻攝自X／katorena_710）



加藤玲奈8日在各大社群平台貼出圖片聲明，「我已與一直以來交往的普通人結婚登記。他是一位非常誠實的人，連我固執的性格也能全盤接納，溫柔且充滿體貼，是非常出色的對象。今後我們將作為夫妻攜手並進、互相扶持，一起建立一個充滿笑容、幸福美好的家庭。」

不只如此，加藤玲奈也曬出了和丈夫的合照，兩人都穿著淺色系的休閒短袖上衣與短褲，呈現情侶裝的感覺。男性的臉部以笑臉圖案遮擋，佩戴墨鏡掛在胸前；加藤玲奈則側身依靠在他身旁，雙手托著臉頰，露出可愛的表情，腰間的上衣打了個結，展現休閒又俏皮的氛圍。

▲加藤玲奈曬出和老公的照片。（圖／翻攝自X／katorena_710）



加藤玲奈於2010年以AKB48第10期生成員身份出道，因甜美外貌而受到歡迎，在「總選舉」中最高名次是2017年的第21名。她的暱稱是「れなっち」（Renacchi），曾發起集合自己喜歡成員的「れなっち總選舉」及「劇團れなっち」等企劃，引起不少話題。她於2022年2月從AKB48畢業，之後以藝人、模特兒身分持續活動。

▲加藤玲奈發文。（圖／翻攝自X／katorena_710）

【加藤玲奈聲明全文】

公告

雖然是關於我個人的事情，實在非常抱歉，

但此次，我，加藤玲奈，謹此向大家報告，

我已與一直以來交往的普通人結婚登記。

他是一位非常誠實的人，

連我固執的性格也能全盤接納，

溫柔且充滿體貼，是非常出色的對象。

今後我們將作為夫妻攜手並進、互相扶持，

一起建立一個充滿笑容、幸福美好的家庭。

若能夠得到大家溫暖的守護，我將感到非常幸福！

今後也請多多指教！

2025年8月8日

加藤玲奈