粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

記者陳芊秀／綜合報導

女星粿粿被爆婚變！她和范姜彥豐於2022年結婚，同年生下女兒「小粿醬」，結婚邁入第3年，網友發現自3月起就沒有同框照，時逢88父親節，老公僅曬父女合照，她的身影持續消失，再度引發揣測。

▲粿粿、范姜彥豐驚傳婚變。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐曬出多張與女兒「小粿醬」的合照，包括牽著女兒散步、在公園玩耍，或是溫柔凝望女兒的睡臉。然而，公開的4張合照，唯獨不見媽媽粿粿，配文則是第一行一個小點，第二行是一個黑色愛心和一個女孩，第三行加上Hashtag「#happyfathersday」。網友祝福父親節快樂，同時也湧入留言「該離就離快刀斬亂麻」、「送你一首歌 梁靜茹 分手快樂」、「戰況如何」。

▲范姜彥豐父親節曬照，合照中卻沒有老婆粿粿。（圖／翻攝自IG）

在此之前，范姜彥豐轉發的IG貼文，有5則與婚姻話題有關，包括「夫妻倆走到最後是不是就靠人品」、「一個男人最好的狀態，就是不論你的婚姻幸與不幸、枕邊人忠與不忠，要拼一個健康的自己」、「一個人對你造成最大的傷害，不是不愛你了，而是摧毀你對人性的信任」，還有李玖哲演唱歌曲〈挽救〉，引發外界聯想。

粿粿IG最新一則貼文是7月22日，留言區湧入網友詢問「可以回應最近的事情嗎？不管如何都尊重你們的決定」、「你們怎麼了」。同時也有網友呼籲尊重當事人，「尊重是給空間別人準備好了自然會講」。