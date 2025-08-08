若綺40歲宣布懷孕哭了！ 「2年前突然想生」：原本狀況不是太理想
記者劉宜庭／綜合報導
若綺（覃詩芸）與楊昇達2021年結婚，現年40歲的她今（8日）驚喜宣布懷孕，經歷長時間備孕，她終於成功懷上寶寶，忍不住激動哭了：「我的天啊，我真的懷孕了，若綺寶寶要生寶寶了。」
▲若綺得知懷孕感動哭了。（圖／翻攝自若綺IG）
若綺從35歲開始備孕，曾在《11點熱吵店》透露，兩年前才突然想認真生小孩，期間歷經四次取卵、無數次打針、抽血、配對及基因檢測，過程充滿挑戰與不確定性。雖然備孕之路漫長，原本狀況也不是太理想，但她與丈夫一直堅持不放棄，終於迎來寶寶的好消息。
在備孕期間，若綺特別調整生活習慣，持續服用營養品，並搭配健康飲食、適度運動與規律作息，為身體打造良好的孕育環境。她說，這段時間夫妻生活更有節奏與元氣，感謝寶寶感受到他們的努力，終於報到。
▲若綺與楊昇達即將成為新手爸媽。（圖／翻攝自若綺IG）
此外，若綺也分享了家人的支持與鼓勵。她表示，今年是丈夫第一次過父親節，而自己即將升格成為媽媽，內心充滿期待。她特別感謝丈夫的陪伴和無私支持，以及一路以來堅持不放棄的自己，更向所有關心他們的親友及粉絲致謝，感謝大家的加油打氣，「我們真的真的很幸福。」
【若綺全文】
又確診了…兩條線
但這次不是確診！！！
我的天啊，我真的懷孕了
若綺寶寶要生寶寶了
在備孕的過程一路上跌跌撞撞…
從35歲到現在
經歷了四次的取卵
我跟老公一起經歷了無數次打針、取卵、抽血、配對、一次次基因檢測…
原本狀況不是太理想…
一次回診時，醫生說：
「上次取卵只有一顆卵，這次變成八顆？！妳都是吃什麼東西這麼厲害」
謝謝【尚懋生醫】，備孕一整年的過程是你們幫我從無到有，讓我的身體有了滿滿的能量跟底氣
最終透過我們大家的努力得到「一顆」最珍貴的健康受精卵！
王醫師說這顆受精卵植入成功的機率只有20-30%，要我們放鬆心情！
我們曾經說好，如果沒有成功也沒關係，但如果成功！
昇綺小夫妻就變成「昇綺小爸媽」
2025幸福小雪寶來報到了！
而今年也是昇達的第一個父親節！
也是我要升格成為媽媽的一年
當我懷孕成功的那一刻，我很清楚知道我的身體「環境」準備好了，這將近一年的時間裡，我持續吃尚懋的營養品，從免疫、循環到代謝，一步步打底配合健康飲食、運動、早睡早起，我們夫妻的生活變得更有節奏、更有元氣！謝謝我們的小雪寶感受到我們的努力！
我們超級歡迎你
特別感謝尚懋生醫、華育生殖中心，一路全力相挺我們小夫妻到底，當然還有我親愛的老公
更感謝一直努力、堅持、沒放棄的自己
我想對自己說：若綺妳很棒歐！
此時此刻謝謝所有關心過我們的人
謝謝你們一直替我們加油打氣
我們真的真的很幸福
也祝福全天下的爸爸 父親節快樂
