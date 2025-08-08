全球首個「4億YT訂閱獎牌」出爐！　最有錢網紅曬照…網一看失望

記者劉宜庭／綜合報導

MrBeast（野獸先生，本名：Jimmy Donaldson）是目前訂閱數最高的YouTuber，近日從YouTube CEO尼爾莫漢（Neal Mohan）手上領到全球第一個4億訂閱獎牌，雖然獎牌設計引發部分批評聲浪，但仍不影響他做為全球最具影響力創作者之一的地位。

▲MrBeast拿到4億YouTube訂閱獎牌。（圖／翻攝自IG／MrBeast）



MrBeast於2025年6月1日達成4億訂閱數成就，也是目前最有錢的網紅。YouTube特別為他頒發了一個訂製的獎牌，與傳統的金獎或鑽石獎牌不同，這個獎牌採用了金屬框架，中心嵌有稀有的藍色寶石，象徵此成就的獨特性，他自豪地分享獎牌照片：「400,000,000訂閱者獎牌！謝謝YouTube。」

然而，儘管粉絲讚揚MrBeast的非凡成就，獎牌設計卻在網路上引發爭議，許多人批評其設計乏善可陳，甚至被形容為「AI生成」，也有人批評：「這看起來像是他們只是為了做一個而做的。」不過，也有粉絲緩頰、認為藍色中心可能由青金石或藍銅礦等珍貴材料製成，引發正反說法熱議。

▲MrBeast是目前唯一一個拿到4億訂閱獎牌的YTR。（圖／翻攝自IG／MrBeast）



事實上，MrBeast不僅僅是一位YouTuber，他更是一位全球企業家。今年早些時候，《Celebrity Net Worth》估算他的財富達10億美元（約台幣300億），使他成為全球第八年輕的億萬富翁，也是唯一一位未靠繼承財產而在30歲以下達成此成就的人。他的商業帝國「Beast Industries」僅在2024年就創造了4.73億美元（約台幣141億）的收入，預計今年收入將翻倍。

除了核心的YouTube內容外，MrBeast還經營多項業務，包括食品連鎖店、遊戲頻道、商品以及科技創新項目，同時投資於創新初創公司和慈善項目，使他成為這一代最具影響力的數位企業家之一。他則感性表示：「10年前，每個人都告訴我我太過著迷，永遠不可能成功。我如此熱愛製作內容，甚至告訴我媽媽我寧願無家可歸也不願做其他事情。感謝YouTube和你們，我現在每天都有了人生的目標。」