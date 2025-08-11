8月11日星座運勢／牡羊座適合換跑道 天蠍桃花靠主動出擊
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：會議進展順利
感情：智慧化解爭執
財運：閱讀經商秘笈
幸運色：米白色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：主動發現問題
感情：結交靈魂伴侶
財運：順利用錢滾錢
幸運色：薄荷綠
貴人：水瓶
小人：射手
工作：購買全新設備
感情：包容對方失誤
財運：以不變應萬變
幸運色：深褐色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
工作：陷入自我侷限
感情：拌嘴來自在乎
財運：跟隨大局趨勢
幸運色：淺灰色
貴人：射手
小人：天秤
工作：積極調解矛盾
感情：不必理會氣話
財運：錢財來自貴人
幸運色：粉紫色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：多以借力使力
感情：不再狐疑多慮
財運：得到貴人指點
幸運色：天空色
貴人：獅子
小人：雙魚
【水象星座】
工作：經商對象不妥
感情：把握相處時光
財運：多加了解商品
幸運色：西柚色
貴人：雙子
小人：處女
工作：重視老闆看法
感情：多約出來見面
財運：做好適當停損
幸運色：寶藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：工作休息兼顧
感情：勇於跨越阻礙
財運：業績突飛增長
幸運色：深紫色
貴人：天蠍
小人：獅子
【火象星座】
工作：可考慮換跑道
感情：迎接全新機會
財運：心急會招失敗
幸運色：番茄色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：守護個人尊嚴
感情：感情始終如一
財運：了解再做買賣
幸運色：果橙色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：開啟全新業務
感情：細心照顧家人
財運：調整理財方法
幸運色：灰紫色
貴人：魔羯
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
