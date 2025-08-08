王晶爆李嘉欣豪門秘辛！「夫妻只月領200萬生活費」百億遺產拿不到

記者陳芊秀／綜合報導

香港知名製片人、導演王晶近年在影音平台開頻道，分享娛樂圈內幕與個人看法，被網友形容「像一本打開的娛樂百科全書」。而他最近談到遺產繼承，爆料女星李嘉欣雖嫁入豪門，但與富豪丈夫許晉亨每月僅領取200萬港幣（約台幣760萬元）當生活費，引發關注。

▲王晶開頻道談娛樂圈秘辛，爆出李嘉欣豪門內幕！（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，由於大陸飲料巨頭娃哈哈爆發家族爭產事件，王晶談及遺產問題時，以香港許氏家族為例，直接點名許晉亨與李嘉欣夫婦「每個月拿200萬吧。對他們來說他們很不願意，太少了。」他認為，對普通人來說月領200萬生活費足以應付日常開支，但對李嘉欣與許晉亨夫婦來說卻顯得少，更舉例說，「你買一個愛馬仕，普通愛馬仕80萬了，那算什麼200萬。」

▲李嘉欣嫁給富豪丈夫許晉亨，但被爆料夫妻過著月領200萬港幣的生活。（圖／翻攝自微博）

早年曾有報導指出，許晉亨的父親許世勳留下的遺產將近400億港幣（約台幣1521億元），遺產全交由信託基金管理，家族成員沒有直接繼承，外傳他只能每月提取生活費。對此，他與妻子李嘉欣並未作出回應。如今王晶公開提及，令不少人對此事深信不疑。

除了提及許氏家族，王晶也曾提到已故藝人沈殿霞（肥姐）將遺產留給女兒鄭欣宜，並設下條件需年滿35歲方可動用，以此保障女兒未來生活。他認為，沈殿霞的安排展現了母親的愛與遠見，避免子女因不成熟而濫用財富，也大讚星二代鄭欣宜很爭氣，靠自身努力在樂壇闖出一片天。

此外，王晶也分享自身家庭的遺產分配經歷，提到父親離世後留下一層樓及現金約千萬港元，原本分給他一半，其餘給幾位妹妹。但他主動要求將遺產平均分配給所有兄弟姊妹，並表示自己不需要依靠遺產生活，強調家庭和諧的重要性。